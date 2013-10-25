انار از بروز سرطان پیشگیری می کند/ توصیه به بیماران پرفشاری خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه دومین جشنواره انار میوه قرآنی، ناهيد برخورداري كارشناس تغذيه گفت: انار برای بیماران مبتلا به پرفشاری خون مفید است و با داشتن حدود ۲۶۰ میلی‌گرم پتاسیم در مقابل ۳ میلی‌گرم سدیم در هر ۱۰۰ گرم در کاهش فشارخون مفید است.

وی با بيان اينكه انار منبع خوبی از آنتی اکسیدان، اسیدفولیک، پتاسیم، ویتامین سی و آهن است گفت: انار ترش طبع سرد و خشک دارد و انار شیرین تا حدودی معتدل است.

اين كارشناس تغذيه عنوان كرد: انار برای سلامت قلب و عروق، جلوگیری از تصلب شریانها و بروز سکته، پیری زودرس، آلزایمر و سرطان پروستات به کار می‌آید پس مصرف انار برای بیماران قلبی عروقی می‌تواند بسیار مفید باشد.

وي افزود: از طرف دیگر انار به واسطه داشتن مواد آنتی‌اکسیدانی و الاژیک اسید از بروز سرطان جلوگیری کرده و رشد تومورهای سرطانی مانند سرطان پوست و پروستات را کند می‌کند.

اين كارشناس تغذيه با بيان اين كه انار خون را تصفیه كرده و تقویت كننده قلب و كلیه است معتقد است: انار اشتها آور است و بهتر است قبل از غذا مصرف شود.

مصرف انار برای سلامت پوست و رفع لکهای صورت بسیار مفید است، انار برای رفع خستگی و آرامش اعصاب بسیار کارآمد است.

وي با اشاره به اينكه انار یک میوه نیست بلکه یک پزشک و یک درمان کننده بیماریهاي زيادي است افزود: اين ميوه بيماريهاي کبد، مسومیتهای خون، خستگی جسمی و عصبی و بالاخره رفع کننده سرماخوردگی و بیماریهای عفونی و انگلهای دستگاه گوارش را بهبود مي بخشد.

برخورداري يادآورشد: عصاره انار آثار ضدباکتریایی داشته و به عنوان مثال با باکتری‌های ایجادکننده پلاک‌های دندانی مقابله کرده در سلامت دندان و دهان موثر است.

اين كارشناس تغذيه متذكرشد: آب انار و پوست آن، خواص ضعیف استروژنی داشته و لذا می‌توانند در برطرف کردن عوارض یائسگی موثر باشد.

وي توصيه كرد: افرادي که مشكل نفخ معده دارند باید مصرف انار را محدود کنند، ضمن اینکه زیاده‌روی در مصرف انار ترش، زخم معده به دنبال دارد.

اين كارشناس تغذيه گفت: افراط در خوردن انار باعث یبوست - ناراحتی معده و زبر شدن گلو می‌شود همچنين افرادی که مبتلا به ناراحتی ریوی هستند در مصرف انار احتیاط کنند.

در همین حال، محسن ترکمان دبیر اجرایی جشنواره انار میوه قرآنی، هدف از برگزاری جشنواره انار را آشنایی مردم با میوه انار با کیفیت عنوان کرد و افزود: جشنواره انار، میوه قرآنی از یکم تا دهم آبان ماه در مصلی تهران از 10 صبح تا 9 شب پذیرای عموم مردم است.

وی گفت: از برنامه جانبی این جشنواره برپایی کارگاههای نقاشی کودکان ، برگزاری مسابقات ویژه کودکان و خانواده‌ها به همراه اهدای جوایز و جنگ های شاد خانوادگی است.