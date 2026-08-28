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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

روایت ۱۸۱ شب وفاداری مردم دیار آفتاب

روایت ۱۸۱ شب وفاداری مردم دیار آفتاب

اراک- در این ویدئو روایت ۱۸۱ شب وفاداری مردم دیار آفتاب به رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6930675

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