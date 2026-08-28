https://mehrnews.com/x3cVBn ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6930675 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ روایت ۱۸۱ شب وفاداری مردم دیار آفتاب اراک- در این ویدئو روایت ۱۸۱ شب وفاداری مردم دیار آفتاب به رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6930675 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید ایستگاه صد و هشتاد و یکم حضور مردم لنگرود در میدان صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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