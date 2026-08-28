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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

مدافع استقلال برای دربی تست می‌دهد

مدافع استقلال برای دربی تست می‌دهد

مدافع تیم فوتبال استقلال مشکلی برای همراهی تیمش در بازی با پرسپولیس ندارد و جهت میزان آمادگی تست خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح حردانی مدافع تیم فوتبال استقلال که در دقایق پایانی دیدار این تیم برابر فولاد خوزستان دچار مصدومیت شد، مشکلی برای همراهی آبی‌پوشان در دربی ۱۰۷ نخواهد داشت.

حردانی در جریان بازی استقلال مقابل فولاد به دلیل گرفتگی عضله از ناحیه پا احساس ناراحتی کرد و کادر پزشکی استقلال برای بررسی شرایط این بازیکن اقدامات لازم را انجام داد.

با این حال، مصدومیت حردانی جدی نیست و این مدافع می‌تواند استقلال را در دیدار حساس برابر پرسپولیس همراهی کند. او پیش از برگزاری تمرین جدید آبی‌پوشان تست آمادگی خواهد داد تا شرایط جسمانی‌اش مورد ارزیابی قرار بگیرد.

تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس چهارشنبه ۱۱ شهریور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و از ساعت ۱۹:۳۰ در چارچوب دربی ۱۰۷ پایتخت مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6930689

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