حذف شعار مرگ بر آمریکا سرآغاز مجدد سلطه آنان بر ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه شهر نهاوند در مصلای امام خمینی(ره) با انتقاد از کسانی که در داخل کشور زمزمه حذف شعار مرگ بر آمریکا را مطرح می کنند گفت: این افراد یا خیلی ساده لوح، خوش خیال و یا فراموش کار و بی تفاوت هستند.

مغیثی اظهار داشت: شعار مرگ بر آمریکا نتیجه نیم قرن خیانت و دشمنی دولت آمریکا با کشور و ملت ایران است و این شعار سرلوحه تمام شعار های ملت ایران بوده و وخواهد بود.

وی افزود: ملتی که این همه از آمریکا ضربه خورده اند و از دشمنی و توطئه های مختلف آمریکا در امن نبوده و برای این دشمنی تاوان و بهای سنگینی را پرداخت کرده است تحت هیچ شرایط و موقعیتی حاضر به حذف شعار مرگ بر آمریکا نمی شود.

امام جمعه شهر نهاوند عنوان کرد: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی مشغول فعالیت و شرارت هستند که تا کنون موفق هم بوده اند که علت این موفقیت نفاق و اختلافی است که در بین کشورهای مسلمان و مسلمانان وجود دارد.

عباسعلی مغیثی بیان داشت: آمریکا بعد از ناکامی و شکست در جنگ نظامی علیه ایران تمام توان و قدرت خود را در مسائل فرهنگی و اجتماعی متمرکز کرده است و قصد دارد جوانان و مردم ایران را با اسلام و دین و ارزشهای اسلامی بیگانه کند.

مغیثی در پايان گفت: مردم ایران اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و بعد ازآن با اطاعت از فرامین امام گونه مقام معظم رهبری در طول 34 سال گذشته توانسته است به جایگاه رفیع عزت و اقتدار در چهان برسد که این اصل خواب را از چشم دشمنان اسلام و ایران گرفته است.