پدران و مادران شهدا جایگاه والایی در نظام اسلامی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی روز جمعه در آیین تشییع پیکر مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح پدر چهار شهید و دوجانباز که ظهر جمعه در شهرستان ساوجبلاغ انجام شد، اظهار داشت: پدران و مادران شهدا گنجینه های انقلاب اسلامی هستند و از جایگاه والایی در جامعه برخوردارند.

وی با بیان اینکه سینه پدران و مادران شهدا مملو از خاطرات شهیدان والامقام است،گفت: لازم است خاطرات آنها بازگو و در جامعه ترویج شود تا الگویی مناسب برای همگان به ویژه نسل جوان باشد.

وی افزود: این شهدا جانشان را در دفاع از مهین اسلامی خود فدا کردند و ما وظیفه داریم ادامه دهنده راه آنان باشیم.



حجت الاسلام شهیدی یادآور شد: موضع قاطعانه رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق ملت ایران به پشتوانه اقتدار و عزتی است که در سایه خون شهدا حاصل شده است.

قدرت طلبان به دنبال کم رنگ کردن آرمانهای شهدا هستند



وی تاکید کرد: ما هرچه داریم از پدران و مادران شهیدان داریم زیرا فرزندان آنان با فدای جان خود عزت را به این مردم هدیه کردند و خانواده های شهدا صبورانه و نجیبانه در برابرحوادث ایستادگی کردند.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح را نمونه ای بارز از مقاومت و خودگذشتگی دانست و افزود: فرزندان شهید این پدر بزرگوار، اقتدار و امنیت را در ایران اسلامی حاکم کردند.

حجت الاسلام شهیدی شهیدی تاکید کرد: قدرت طلبان در قالب جنگ نرم همواره به دنبال آن هستند که آرمانهای شهدا را در جامعه کم رنگ کنند اما زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا راهکار مناسبی برای مقابله با این ترفند دشمنان است.



معاون رئیس جمهور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و دیدار با خانواده های شاهد را ادای دین کوچکی به این عزیزان عنوان کرد و افزود: برای پایمال نشدن خون این عزیزان بر هر ایرانی واجب است با پیروی از آرمانهای شهدای گرانقدر از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع کند.

