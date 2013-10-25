فرمانده کل سپاه پاسدران درگذشت پدر چهار شهید را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سردار محمد علی جعفری به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا الیه راجعون



بیت معظم شهیدان والامقام نژاد فلاح



سلام علیکم



خبر ارتحال ابوالشهدا مرحوم حاج عباسعلی نژادفلاح موجب تألم و تأثر خاطر گردید.



آن فقید سعید را همان بس که با توشه گران پارسایی و عشق به اهل بیت (علیهم السلام) در ایام متعلق به امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام «عید غدیر»، با لبیک به ندای «إرجعی إلی ربک»، جهان سفلی را وانهاد و به دیار باقی شتافت و در جوار فرزندان شهیدش سکنی گزید.



رحمت بی انتهای خداوند متعال بر او که هم خود از خیل رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود و هم در بیت ولایتمدار و پر مهر خویش، فرزندانی مؤمن و سلحشور تربیت نمود و عاشقانه آنان را در صیانت از قرآن و اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله) به حضرت حق تقدیم داشت.



اینجانب رحلت آن مرحوم مغفور را تسلیت عرض نموده و از آستان ربوبی برای وی علو درجات و بهره مندی از غفران واسعه الهی و برای بیت بزرگوار و بازماندگان سوگوارش اجر جزیل، توأم با عزت و سعادت مسألت دارم.





