پیروزی نفت تهران در زمین گسترش فولاد/ شاگردان گل محمدی دوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز و نفت تهران آغاز شد. در این بازی که از ساعت 15:30 در ورزشگاه یادگار امام(ره) برگزار شد تیم نفت تهران مقابل میزبان خود با حساب 2 بر یک برنده شد. گل تیم گسترش فولاد تبریز را مهرداد بایرامی در دقیقه 9 به ثمر رساند و مهرداد اولادی(41) و ابوالفضل قربانی(88) برای نفت گلزنی کردند.

در نیمه اول با وجود برتری نسبی میزبان، دو گل از خط دروازه‌ها گذشت که سهم هر دو تیم یک گل بود. ابتدا بایرامی در دقیقه 6 با یک چرخش زیبا و ضربه‌ای دقیق دروازه حریف را باز کرد و مهرداد اولادی هم با تیزهوشی در دقیقه 41 کار را به تساوی کشاند. مهمترین حادثه دیگر نیمه نخست اخراج بهمن کامل مدافع تیم نفت در دقیقه 27 بود.

در نیمه دوم در حالی که نفت یک بازیکن کمتر داشت بازی نسبتا خوبی را ارایه کرد و با تغییراتی که گل‌محمدی در این تیم به وجود آورد گل دوم را در آخرین لحظات روی ضربه قربانی تازه وارد به ثمر رساند و به 3 امتیاز ارزشمند این بازی دست یافت.

گسترش فولاد با این باخت 16 باقی ماند و در رده دهم جدول رده‌بندی گرفت. نفت تهران هم 25 امتیازی شد و موقتا با سه پله صعود جایگزین سپاهان در مکان دوم جدول رده‌بندی شد.

از ساعت 17:45 امروز دیدار تیم های استقلال تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.