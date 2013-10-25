برتری استقلال مقابل فولاد خوزستان در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار روز دوم از هفته چهادرهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال را تیم‌های استقلال و فولاد آغاز کردند. در این دیدار که از ساعت 17:45 امروز جمعه به قضاوت حسین زرگر در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد تیم استقلال در پایان نیمه نخست با دو گل از حریف خود پیش افتاده است. جواد نکونام در دقیقه 18 روی یک ضربه پنالتی و آندرانیک تیموریان در دقیقه 45 برای استقلال گل زدند.

دو تیم در نیمه نخست بازی جذاب و سرعتی را از همان دقایق اولیه به نمایش گذاشتند. نخستین جرقه بازی را فولاد زد. در دقیقه چهارم بود که شریفات از جناح چپ فرار کرد و ضربه پای چپ او را رحمتی با واکنشی خوب به کرنر فرستاد. یک دقیقه بعد مجیدی فرصتی عالی را از دست داد. کاپیتان استقلال در یک ضد حمله توپ را به بالای دروازه زد تا این موقعیت خوب از دست برود. در دقیقه هشتم بازی نیز شریفات پاس خوبی را برای سروش رفیعی مهیا کرد که توپ از این بازیکن فاصله گرفت و به رحمتی رسید.

در دقیقه 18 بازی استقلال صاحب یک ضربه پنالتی شد. نظری از گوشه راست 18 قدم خالدی را جای گذاشت که مدافع حریف روی او مرتکب خطا شد. جواد نکونام این توپ را در گوشه راست دروازه علی سلیمی جای داد تا استقلال از صدرنشین لیگ پیش بیافتد.

فولاد که پس از این گل میانه میدان را در اختیار داشت در دقیقه 22 بازی یک فرصت خوب را روی ضربه سر عبدالله کرمی از دست داد. در ادامه بازی سرعت خوبی را پیدا کرد و پس ار چند فرصت نصفه و نیمه روی دروازه‌ها، استقلال در دقیقه 34 روی ضربه محکم صادقی تا آستانه گل دوم هم پیش رفت که کرمی با ضربه سر توپ را از روی خط دروازه دفع کرد.

فولادی‌ها در دقیقه 38 تیر دروازه استقلال را به لرزه در آوردند. چاوز از فاصله 35 متری با شلیکی سهمگین تیر عمودی دروازه رحمتی را لرزاند. در این صحنه رحمتی تنها نظاره‌گر اصابت توپ به دروازه خودش بود! این بازیکن برزیلی در دقیقه 43 نیز شانس خود را از فاصله دور امتحان کرد که ضربه وی زاویه لازم را نداشت و در اختیار رحمتی قرار گرفت.

در حالی که دو تیم در وقت های اضافه نیمه اول به کار خود ادامه می دادند آندرانیک تیموریان از روی یک ضربه ایستگاهی به زیبایی دروازه فولاد را برای دومین بار باز کرد.

استقلال در این دیدار با ترکیب مهدی رحمتی، پژمان منتظری، امیر حسین صادقی، هاشم بیک زاده، پژمان نوری، آندو تیموریان، جواد نکونام، ساموئل، سیاوش اکبرپور، فرهاد مجیدی و مهدی نظری به میدان رفت.