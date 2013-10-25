  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۰

هفته چهاردهم لیگ برتر؛

تساوی گسترش فولاد و نفت تهران در پایان نیمه نخست

تساوی گسترش فولاد و نفت تهران در پایان نیمه نخست

تیم‌های فوتبال گسترش فولاد تبریز و نفت تهران در نخستین بازی روز دوم از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال به تساوی در پایان نیمه اول رضایت دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از رقابتهای هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری دیدار تیم‌های گسترش فولاد تبریز و نفت تهران آغاز شد. در این بازی که از ساعت 15:30 امروز جمعه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز در جریان است دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. بایرامی در دقیقه 6 برای میزبان گلزنی کرد و اولادی هم در دقیقه 41 کار را به تساوی کشاند.

هنوز بازی شکل واقعی خود را در زمین پیدا نکرده بود که میزبان بعد از تدارک چند حرکت رو به جلو دروازه تیم نفت را باز کرد. مهرداد بایرامی در دقیقه 6 با یک چرخش عالی و ضربه‌ای دقیقه دروازه زردپوشان نفت را گشود. گسترش فولاد که انگیزه‌های زیادی برای کسب 3 امتیاز این بازی خانگی داشت در ادامه نیز چندین بار خطرساز شد. در دقیقه 30 بازی بایرامی از کمند مدافعان حریف فرار کرد که بهمن کامل روی وی مرتکب خطا شد و با دریافت کارت قرمز اخراج شد تا کار برای شاگردان گل‌محمدی در ادامه بازی دشوارتر شود.

در حالی که بازیکنان تیم میزبان با 10 نفره شدن حریف شرایط را کاملا به سود خود می‌دانستند تیم نفت دروازه این تیم را گشود تا نتیجه برابر شود. مهرداد اولادی در دقیقه 41 به خوبی خود را در میان مدافعان حریف به توپ ارسالی از جناح راست رساند تا دروازه حریف باز شود.

از ساعت 17:45 امروز نیز جدال حساس تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2162088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها