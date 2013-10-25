تساوی گسترش فولاد و نفت تهران در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از رقابتهای هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری دیدار تیمهای گسترش فولاد تبریز و نفت تهران آغاز شد. در این بازی که از ساعت 15:30 امروز جمعه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز در جریان است دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. بایرامی در دقیقه 6 برای میزبان گلزنی کرد و اولادی هم در دقیقه 41 کار را به تساوی کشاند.
هنوز بازی شکل واقعی خود را در زمین پیدا نکرده بود که میزبان بعد از تدارک چند حرکت رو به جلو دروازه تیم نفت را باز کرد. مهرداد بایرامی در دقیقه 6 با یک چرخش عالی و ضربهای دقیقه دروازه زردپوشان نفت را گشود. گسترش فولاد که انگیزههای زیادی برای کسب 3 امتیاز این بازی خانگی داشت در ادامه نیز چندین بار خطرساز شد. در دقیقه 30 بازی بایرامی از کمند مدافعان حریف فرار کرد که بهمن کامل روی وی مرتکب خطا شد و با دریافت کارت قرمز اخراج شد تا کار برای شاگردان گلمحمدی در ادامه بازی دشوارتر شود.
در حالی که بازیکنان تیم میزبان با 10 نفره شدن حریف شرایط را کاملا به سود خود میدانستند تیم نفت دروازه این تیم را گشود تا نتیجه برابر شود. مهرداد اولادی در دقیقه 41 به خوبی خود را در میان مدافعان حریف به توپ ارسالی از جناح راست رساند تا دروازه حریف باز شود.
از ساعت 17:45 امروز نیز جدال حساس تیمهای استقلال و فولاد خوزستان برگزار میشود.
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