استقلال را از بحران خارج کردیم/ خودمان پیروزی را به حریف هدیه کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از شکست عصر جمعه تیمش برابر استقلال در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب افزود: آن چیزی که وظیفه ما بود به سهم خودمان تلاش کردیم که گل بزنیم. ما برای این بازی پیش بینی همه مسائل را کرده بودیم بجز دو سه موردی که قبل از بازی هم به آن اشاره کردیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که تفاوت ما با این تیم در تجربه است. معتقدم ما شایسته باخت نبودیم. استقلال از تجربه اش به خوبی استفاده کرد و با بازیکنان بزرگ و ملی پوشی که در اختیار دارد به پیروزی رسید. ما در هر دو نیمه آمده بودیم که ببریم. دلیل من هم این است که موقعیت های زیادی داشتیم و چندبار توپ را تیر دروازه زدیم. اما متاسفانه فوتبال رویش را از ما برگردانده بود.

حسین فرکی در ادامه خاطرنشان کرد: یک گلایه دوستانه از کمیته انضباطی داشتم آنهم به خاطر محروم کردن پریرا است که باعث شد ما در خط حمله ضرر کنیم. این بازیکن خیلی زود محروم شد کما اینکه در همین یک ماه اخیر اتفاقاتی افتاده بود که یک ماه بعد حکمش اعلام شد.

سرمربی تیم فوتبال فولادخوزسنان خاطرنشان کرد: از بازی بازیکنانم رضایت کامل دارم. ما شایسته هر دو گل نبودیم. متاسفانه ما الان به تیمی تبدیل شده ایم که تیم های مقابل را از بحران خارج می کنیم. امروز استقلال نیاز به برد داشت و ما خودمان این پیروزی را به حریف هدیه کردیم. اعتقاد دارم آنها تیم خوبی هستند و به خاطر کم تجربگی ما بردند نه به خاطر برتری نسبت به ما.

فرکی در پایان گفت: ما روی اشتباه بازیکنانمان گل خوردیم، نه روی کار تاکتیکی. ما یک پنالتی روی اشتباه بازیکنمان دریافت کردیم و از روی یک شوت هم گل خوردیم که فقط از آندرانیک تیموریان برمی آید. با این حال خوشحالم به وعده ای که داده بودیم عمل کردیم و نمایش قابل قبولی برای مردم داشتیم.