به گزارش خبرنگار مهر از امارات، مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 امارات عصر امروز جمعه با برگزاری چهار مسابقه از گروه‌های E و F به پایان رسید و چهره 16 تیم راه یافته به مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات درحالی مشخص شد که تیم ایران در این مرحله باید به مصاف تیم نیجریه برود.

برنامه کامل دیدارهای مرحله یک‌هشتم، یکجهارم، نیمه نهایی، رده‌بندی و فینال این مسابقات به شرح زیر است:

مرحله یک‌هشتم نهایی:

دوشنبه - 06/08/92

* بازی شماره 37: ایتالیا - مکزیک، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* بازی شماره 38: ژاپن - سوئد، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* بازی شماره 39: برزیل - روسیه، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* بازی شماره 40: هندوراس - ازبکستان، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه - 07/08/92

* بازی شماره 41: اروگوئه -اسلواکی، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

* بازی شماره 42: مراکش - ساحل عاج، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

* بازی شماره 43: آرژانتین - تونس، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 44: نیجریه - ایران، ساعت 20، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

مرحله یک‌چهارم نهایی:

جمعه - 10/08/92

* بازی شماره 45: برنده بازی شماره 39 - برنده بازی شماره 37 ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 46: برنده بازی شماره 40 - برنده بازی شماره 38، ساعت 17، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

شنبه - 11/08/92

* بازی شماره 47: برنده بازی شماره 41 - برنده بازی شماره 44، ساعت 20، ورزشگاه ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* بازی شماره 48: برنده بازی شماره 43 - برنده بازی شماره 42، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه



مرحله نیمه نهایی:

سه‌شنبه- 14/08/92

* بازی شماره 49: برنده بازی شماره 46 - برنده بازی شماره 47، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 50: برنده بازی شماره 48 - برنده بازی شماره 45، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

دیدار رده‌بندی:

سه‌شنبه- 17/08/92

* بازی شماره 51: بازنده بازی 49 - بازنده بازی 50، زمان و مکان این بازی از سوی فیفا هنوز اعلام نشده است.

دیدار فینال:

سه‌شنبه- 17/08/92

* بازی شماره 52، برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی