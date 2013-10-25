نیجریه، مکزیک و سوئد به مرحله دوم صعود کردند/ وداع پرگل عراق با جام

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی از مسابقات مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 امارات عصر امروز جمعه با برگزاری دو بازی همزمان از گروه F پیگیری شد که تیم‌های نیجریه و مکزیک برابر رقیبان خود به پیروزی دست یافتند.

در شهر دبی، تیم نوجوانان نیجریه با 5 گل از سد عراق گذشت تا به عنوان تیم نخست این گروه راهی مرحله بعدی مسابقات شود. محمد(4- پنالتی)، انواکالی (4)، یحیی (17 و 41) و اوباسی (90) گل‌های نیجریه را در این بازی به ثمر رساندند.

دیگر بازی همزمان این گروه در شهر العین برگزار شد. این نبرد حساس و سرنوشت ساز بین دو تیم نوجوانان مکزیک مدافع عنوان قهرمانی و سوئد که پیش از این بازی در رده دوم قرار داشت، با برتری یک بر صفر مکزیک به پایان رسید تا مکزیکی‌ها به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شوند.

در پایان دیدارهای گروه F نیجریه با 7 و مکزیک با 6 امتیاز راهی مرحله دوم شدند و تیم سوئد با 4 امتیاز و تفاضل گل 2+ در حال حاضر بهترین تیم سوم جام محسوب می‌شود و صعودش به مرحله بعدی مسابقات قطعی است. عراق هم بدون امتیاز در رده چهارم این گروه قرار گرفت.

مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 امارات امشب جمعه با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه E به پایان می‌رسد. در دیدارهای این گروه ایران در ورزشگاه العین به مصاف اتریش می‌رود و آرژانتین هم در ورزشگاه راشد شهر دبی برابر کانادا صف آرایی می‌کند.

برنامه بخشی از دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات که تاکنون مشخص شده، به شرح زیر است:

دوشنبه - 06/08/92

* بازی شماره 37: ایتالیا - مکزیک، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* بازی شماره 38: ژاپن - بهترین تیم سوم گروه‌های B، E و F ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* بازی شماره 39: برزیل - بهترین تیم سوم گروه‌های C، D و F، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

* بازی شماره 40: هندوراس - ازبکستان، ساعت 20، ورزشگاه شارجه شهر شارجه

سه‌شنبه - 07/08/92

* بازی شماره 41: اروگوئه - بهترین تیم سوم گروه‌های A، B و D، ساعت 17، ورزشگاه امارات شهر راس الخمیه

* بازی شماره 42: مراکش - بهترین تیم گروه‌های A، B و C، ساعت 17، ورزشگاه فجیره شهر فجیره

* بازی شماره 43: تیم اول گروه E - تونس، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 44: نیجریه - تیم دوم گروه E، ساعت 20، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین