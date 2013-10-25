با شکست برابر استقلال دنیا به آخر نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز جمعه در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با دو گل از سد فولاد صدرنشین گذشت.

بختیار رحمانی در پایان بازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی دشواری بود و ما به تجربه استقلال باختیم. با این حال اعتقاد دارم دنیا به آخر نرسیده است. بازی برگشتی هم هست.

بازیکن فولاد گفت: تیم ما در تقابل با تیم های صدرنشین لیگ نتایج خوبی کسب نکرده که انشاء الله این مشکلات را برطرف می‌کنیم.

رحمانی در پایان با انتقاد از تماشاگران فولاد افزود: تماشاگران فولاد باید به هنگام بازی‌های ما به ورزشگاه بیایند و به تیم انگیزه بدهند. در شهر اهواز، طرفداران یا استقلالی هستند و یا پرسپولیسی و فولاد طرفداران چندانی ندارد.