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۳ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۳۴

میرشاد ماجدی:

پیروزی برابر فولاد برای استقلال ارزش 6 امتیاز داشت

پیروزی برابر فولاد برای استقلال ارزش 6 امتیاز داشت

سرپرست تیم فوتبال استقلال با اشاره به اهمیت دیدار این تیم برابر فولاد خوزستان تاکید کرد: به نظرم امتیازات این دیدار اهمیت فراوانی داشته و ما در واقع 6 امتیاز گرفته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در حاشیه دیدار تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان در خصوص مراسمی که قبل از این دیدار برای سادات گرفته بودند عنوان کرد: من از مسئولانی که این کار فرهنگی را برگزار کرده بودند تشکر می‌کنم و به عنوان نماینده سادات تیم استقلال در مراسم یاد شده شرکت کردم.

وی همچنین درباره بازی با فولاد خوزستان گفت: بازی خوبی بود. ما به این سه امتیاز این دیدار خیلی احتیاج داشتیم. فولاد صدرنشین لیگ برتر است و بازی سختی را برگزاری کردیم. به نظر من این برد سه امتیازی نبود و 6 امتیاز گرفتیم که در ادامه لیگ برتر خیلی به ما کمک خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که با برتری دو بر صفر تیم استقلال خاتمه یافت.

کد مطلب 2162143

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