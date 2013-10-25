پیروزی برابر فولاد برای استقلال ارزش 6 امتیاز داشت

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در حاشیه دیدار تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان در خصوص مراسمی که قبل از این دیدار برای سادات گرفته بودند عنوان کرد: من از مسئولانی که این کار فرهنگی را برگزار کرده بودند تشکر می‌کنم و به عنوان نماینده سادات تیم استقلال در مراسم یاد شده شرکت کردم.

وی همچنین درباره بازی با فولاد خوزستان گفت: بازی خوبی بود. ما به این سه امتیاز این دیدار خیلی احتیاج داشتیم. فولاد صدرنشین لیگ برتر است و بازی سختی را برگزاری کردیم. به نظر من این برد سه امتیازی نبود و 6 امتیاز گرفتیم که در ادامه لیگ برتر خیلی به ما کمک خواهد کرد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد خوزستان در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار شد که با برتری دو بر صفر تیم استقلال خاتمه یافت.