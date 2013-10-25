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۳ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۴۴

آندرانیک تیموریان:

خوشحالم سه امتیاز از صدرنشین گرفتیم/ استقلال هنوز خسته است

خوشحالم سه امتیاز از صدرنشین گرفتیم/ استقلال هنوز خسته است

بازیکن میانی تیم فوتبال استقلال از کسب پیروزی مقابل فولاد ابراز رضایت کرد و گل زیبای خود را حاصل لطف خدا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز جمعه در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با دو گل از سد فولاد صدرنشین گذشت. گل دوم استقلال از روی شوت زیبای آندرانیک تیومریان از فاصله دور به ثمر رسید.

تیموریان در پایان بازی اظهار داشت: تیم ما هنوز خسته است و فکر می‌کنم این فشردگی بازی‌ها باعث شده نتوانیم خیلی خوب بازی کنیم. ما نسبت به بازی قبل خیلی بهتر بازی کردیم و امیدوارم بتوانیم ریکاوری کرده تا سریعا به شرایط مسابقه بازگردیم.

هافبک تیم فوتبال استقلال در خصوص گلی که به ثمر رساند اظهار داشت: این گل لطف خداوند بود و خوشحالم که تیم ما در این بازی موفق شد سه امتیاز از صدرنشین لیگ بگیرد.

کد مطلب 2162153

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