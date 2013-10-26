بزرگداشت آیت الله بهاء الدین محلاتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری یادواره آیت الله بهاءالدین محلاتی، گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که پیش یادواره این عالم بزرگوار در روز 24 محرم همزمان با روز شهادت حضرت علی ابن حمزه برگزار شود.

وی تصریح کرد: به دلیل کمبود وقت تا زمان برگزاری این یادواره بهتر است که پیش یادواره را در این تاریخ برگزار کنیم تا با استفاده از زمان مناسب بتوانیم برنامه اصلی را سنگین تر برگزار کنیم.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: برای اجرای برنامه اصلی باید فراخوان مقاله داد که در مرحله اول راه اندازی دبیرخانه این یادواره لازم و ضروری است.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه نظرات فقهی و سخنان آیت الله محلاتی در زندگی امروز لازم و ضروری است، گفت: یادواره اصلی و فراخوان مقالات باید در خصوص نظرات فقهی، سجایای اخلاقی این عالم بزرگوار باشد زیرا اینگونه سخنان و رفتارها می تواند الگوی مناسبی برای سبک زندگی باشد.

وی یادآور شد: مسائل سیاسی این روحانی مبارز نباید فراموش شود که البته در این بحث اکثر فامیل این بزرگوار حضور داشته و بحث دیگر مسائل اجتماعی است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه برای راه اندازی چنین یادواره ای باید تمامی مسئولین و دستگاه ها تلاش کنند، گفت: معرفی علمای بزرگ استان فارس در دستور کار قرار داشته باشد و همگان باید وارد این بحث شوند.

امام جمعه شیراز با اشاره به حضور چشمگیر خبرنگاران در این جلسه، گفت: دغدغه خبرنگاران دغدغه و علاقه جامعه است و با ایجاد این هماهنگی و همدلی می توان کارهای بزرگی در این استان انجام داد.