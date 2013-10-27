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۵ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۴۲

جام جهانی نوجوانان 2013- امارات؛

کی‌روش دوشنبه به امارات می رود/ سفر کفاشیان و شفق به دوبی

کی‌روش دوشنبه به امارات می رود/ سفر کفاشیان و شفق به دوبی

طبق هماهنگی های صورت گرفته قرار است کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی برای همراهی تیم نوجوانان ایران دوشنبه شب وارد امارات شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نوجوانان ایران که جمعه شب با پیروزی مقابل اتریش به مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی نوجوانان در امارات صعود کرد، روز سه شنبه هفته جاری در ورزشگاه العین باید به مصاف تیم نیجریه برود. طبق صحبت های قبلی کارلوس کی روش که گفته بود اگر تیم نوجوانان به مرحله بعد صعود کند برای تماشای بازی های این تیم به امارات می آیند.

قرار است سرمربی تیم ملی ایران دوشنبه شب وارد شهر دوبی شود و از آنجا به العین رفته تا ضمن دیدار با اعضای تیم، مسابقه روز سه شنبه را از نزدیک تماشا کند. از سوی دیگر اگر مشکل خاصی پیش نیاید و بحث مجمع عمومی و سفر سپ بلاتر به ایران اجازه دهد، علی کفاشیان و ناصر شفق صبح سه شنبه راهی امارات می شوند تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند.

تیم نوجوانان ایران پس از دو تساوی مقابل آرژانتین و کانادا و پیروزی یک بر صفر مقابل اتریش به عنوان تیم دوم گروه E به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد و باید به مصاف نیجریه تیم اول گروه F برود، تیمی که پرافتخارترین تیم در رده نوجوانان محسوب می شود.

کد مطلب 2163569

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