صادق رئیسی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فوتبال راه‌آهن سورینت برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در این مسابقه، بازی را ما انجام دادیم ولی متاسفانه نتیجه از آن ما نشد. ما مثل مسابقات قبلی خوب بازی کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم.

وی در ادامه افزود: ضمن اینکه به اذعان کارشناسان داوری، در دقیقه 80 داور مسابقه برای یک پنالتی را نگرفت و همین مساله یکی از دلایل شکست‌مان برابر پرسپولیس بود.

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن سورینت درباره تغییر کادر فنی و احتمال برکناری منصور ابراهیم‌زاده هم تاکید کرد: فعلا بنای تغییر نداریم. الان سیاست ما حفظ ابراهیم‌زاده است و صحبتی برای تغییر در کادر فنی نشده است.

وی همچنین درباره خبر حضور ابراهیم‌زاده در ذوب‌آهن در نیم فصل هم خاطرنشان کرد: بعد از آنکه این موضوع در چند رسانه منتشر شد، با ابراهیم‌زاده صحبت کردم و گفتم که آیا این خبر از طرف او یا باشگاه ذوب‌آهن مطرح شده و آیا چنین چیزی صحت دارد؟ ابراهیم‌زاده هم حضورش در ذوب‌آهن را رد کرد و گفت به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد.

رئیسی‌کیا در پایان درباره جلسه مجمع فدراسیون فوتبال و انتقادات زیادی که درباره مسائل مالی فدراسیون در این جلسه مطرح شد، گفت: به هر حال هیچ چیز ایده‌آلی وجود ندارد. باید در نظر داشت فوتبال ما جدای از سایر نهادهای دیگر جامعه نیست و همه چیز روی فوتبال تاثیر گذار است. با این حال حرکت مجمع به سمت ایده‌آل است. اگرچه اشکالاتی هست که باید برطرف شود ولی روند مجمع رو به رشد است و نسبت به سال گذشته حرفه‌ای‌تر شده است!