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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱:۱۳

رئیسی‌کیا در گفتگو با مهر:

ابراهیم‌زاده حضورش در ذوب‌آهن را رد کرد/ فعلا قصد تغییر کادرفنی را نداریم

ابراهیم‌زاده حضورش در ذوب‌آهن را رد کرد/ فعلا قصد تغییر کادرفنی را نداریم

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن سورینت با بیان اینکه سیاست این باشگاه در حال حاضر حفظ کادر فنی است، گفت: منصور ابراهیم‌زاده حضورش در تیم ذوب‌آهن را رد کرد.

صادق رئیسی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شکست تیم فوتبال راه‌آهن سورینت برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در این مسابقه، بازی را ما انجام دادیم ولی متاسفانه نتیجه از آن ما نشد. ما مثل مسابقات قبلی خوب بازی کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم.

وی در ادامه افزود: ضمن اینکه به اذعان کارشناسان داوری، در دقیقه 80 داور مسابقه برای یک پنالتی را نگرفت و همین مساله یکی از دلایل شکست‌مان برابر پرسپولیس بود.

مدیرعامل باشگاه راه‌آهن سورینت درباره تغییر کادر فنی و احتمال برکناری منصور ابراهیم‌زاده هم تاکید کرد: فعلا بنای تغییر نداریم. الان سیاست ما حفظ ابراهیم‌زاده است و صحبتی برای تغییر در کادر فنی نشده است.

وی همچنین درباره خبر حضور ابراهیم‌زاده در ذوب‌آهن در نیم فصل هم خاطرنشان کرد: بعد از آنکه این موضوع در چند رسانه منتشر شد، با ابراهیم‌زاده صحبت کردم و گفتم که آیا این خبر از طرف او یا باشگاه ذوب‌آهن مطرح شده و آیا چنین چیزی صحت دارد؟ ابراهیم‌زاده هم حضورش در ذوب‌آهن را رد کرد و گفت به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد.

رئیسی‌کیا در پایان درباره جلسه مجمع فدراسیون فوتبال و انتقادات زیادی که درباره مسائل مالی فدراسیون در این جلسه مطرح شد، گفت: به هر حال هیچ چیز ایده‌آلی وجود ندارد. باید در نظر داشت فوتبال ما جدای از سایر نهادهای دیگر جامعه نیست و همه چیز روی فوتبال تاثیر گذار است. با این حال حرکت مجمع به سمت ایده‌آل است. اگرچه اشکالاتی هست که باید برطرف شود ولی روند مجمع رو به رشد است و نسبت به سال گذشته حرفه‌ای‌تر شده است!

کد مطلب 2164354

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