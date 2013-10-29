هجدهمین دوره مسابقات اذان در نکا برگزار شد

سیدرضا نورانی كارشناس امور فرهنگی و اجتماعی و قرآن اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نکا در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شاهد برگزاری هجدهمین دوره مسابقات اذان هستیم که در مرحله شهرستانی و با حضور 55نفر از جوانان و نوجوانان در دومقطع سنی زیر و بالای 16 سال برگزار شده است.

وی افزود: دراین مسابقات که ویژه آقایان است، شرکت کنندگان اذان خواهند گفت و داوران بر اساس صدا، لحن، صحت و فصاحت در بیان اذان به آنها امتیاز خواهند داد.

نورانی تصریح کرد: برگزاری این مسابقات، موجب می شود تا استعدادهای موجود در این حوزه شناخته شده و بیش از پیش پرورش یابند و بتوانند در مسابقات مختلف حضور یافته و توان خود را به نمایش گذارند و با ورود به مسابقات بین الملی برای ایران اسلامی افتخار کسب کنند.

نورانی ادامه داد: انجام امور فرهنگی به ویژه اهتمام به ترویج فرهنگ قرآنی و قرآن آموزی و معارف دین بر اساس نیات واقفین خیراندیش در مکانهای مناسب شامل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی را از وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه دانست و عنوان کرد: ایفای نقش سازمان در تحقق چشم انداز 20 ساله کشور و برنامه پنج ساله سازمان براین اقدامات ضروری است.

كارشناس امور فرهنگی و اجتماعی و قرآن اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان نکا طبق نظر هيئت داوران نتايج مسابقات اذان را در گروه سنی بزرگسالان عبدالله پوروایی و علی اصغر بخشی و در گروه سنی زير16سال به عنوان رتبه‌های اول تا دوم اعلام كرد.