اعلام موضع وزارت بهداشت در سیاستهای جمعیتی/ قوانین جدید جمعیتی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اسماعیل مطلق گفت: سیاستهای تعیین میزان جمعیت کشور، افزایش یا کاهش آن به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست و سیاستگذاری در این خصوص توسط مقام معظم رهبری، حاکمیت و مجلس صورت می گیرد.

وی افزود: وزارت بهداشت و دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس همچون همیشه مجری فرمایشات رهبری و قوانین خواهد بود.

مطلق بیان داشت: با روند کنونی نرخ رشد جمعیت افزایش افراد میانسال و سالمند در کشور طی سال های آینده احساس خطر می شود.

قوانین جدید جمعیتی در راه است

وی با اشاره به تصویب قوانین جدید جمعیتی کشور در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در آینده نزدیک، گفت: به زودی قوانین جمعیت و تعالی خانواده در مجلس به تصویب رسیده و ابلاغ می شود. با توجه به این موضوع و نظر مقام معظم رهبری که تزریق نشاط و امید به جامعه بر اساس افزایش جمعیت جوان جامعه است، وزارت بهداشت در جهت تحقق این خواسته ها حرکت خواهد کرد.

مطلق توصیه های وزیر بهداشت و معاون بهداشت این وزارتخانه را نیز در این راستا توصیف کرد و اظهار داشت: باید کاری کنیم که کشور در آینده خانواده های شاداب، سالم و کیفی داشته باشد و در این جهت به همه جوانان توصیه می کنیم که در قدم اول ازدواج کنند و بعد از ازدواج نیز فرزند داشته باشند و از تک فرزندی نیز دوری کنند.

وی افزود: خانواده هایی نیز که این توانایی را در خود می بینند که فرزندان بیشتری داشته باشند به هر میزان که توانایی دارند به این اقدام مبادرت کنند.

مطلق توضیح داد: وزارت بهداشت برای هیچ خانواده ای تعداد فرزند تعیین نمی کند زیرا همانقدر که افزایش جمعیت مهم است داشتن فرزند سالم و تربیت و تحویل فرزندی که مشکلات بهداشتی و درمانی نداشته باشد نیز مهم است.

سلامت خانواده شامل یک بسته کامل خدمتی است

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس گفت: ارائه خدمات سلامت مادر و کودک باید در یک بسته کامل لحاظ شود. دفتر آموزش و ارتقای سلامت متولی آموزش سلامت خانواده هاست و در جهت رسیدن به سیاست های جدید جمعیتی دانش سلامت مردم را تأمین خواهد کرد.

مطلق اضافه کرد: از نظر ما افزایش جمعیت نباید موجب افزایش مرگ و میر مادران باردار شود بنابراین در کنار توجه به افزایش جمعیت و افزایش جوانان جامعه، انجام مداخلات بهداشتی و درمانی برای کاهش مرگ و میر ضروری است.

وی اظهار داشت: در اداره جوانان و میانسالان وزارت بهداشت سیاست ها، برنامه ها و آموزش ها به شکلی تنظیم شده است که تشویق به ازدواج، کاهش سن ازدواج، تشویق به فرزندآوری، دوری از تک فرزندی، تعالی و تحکیم بنیان خانواده و سلامت خانواده دنبال می شود.

مطلق در عین حال تشکیل خانواده و فرزندآوری را مستلزم اجرای سیاست های مهم دیگری توسط دستگاه های مسئول دانست و گفت: تشکیل خانواده مجموعه ای از سیاست ها شامل ارتقای سطح اقتصادی، ایجاد اشتغال، مسکن دار شدن خانواده ها و نظایر این برنامه ها را می طلبد و نیازمند همکاری همۀ دستگاه هاست که در این بین وزارت بهداشت متولی ارائه خدمات سلامتی خانواده هاست.

وی با یادآوری خدمات اداره مادران گفت: فراهم سازی سیاست و شرایط انجام زایمان بهتر، آسان و با حضور همراه مادر در یک مکان امن و دلخواه در دست اقدام است تا موجب شود مادران باردار با تجربه کردن یک زایمان خوشایند بازهم حاضر به انجام زایمان بشوند.

توجه وزارت بهداشت به افزایش آگاهانه و مسئولانه جمعیت

مطلق از مردم و رسانه ها خواست به شایعه پراکنی هایی مبنی بر اینکه وزارت بهداشت مخالف سیاست های جدید جمعیتی است توجه نکنند و گفت: بازنگری در کلیه آموزش ها و خدمات مربوط به باروری سالم در تمامی سطوح متناسب با سیاست های کلان افزایش جمعیت، تهیه و تدوین و ارتقای خدمات قبل، حین و پس از ازدواج به منظور تحکیم بنیان خانواده بخش دیگری از برنامه های جمعیتی وزارت بهداشت است.

وی اجرای برنامه تنظیم خانواده را برنامه ای برای تقویت سلامت خانواده و نه کاهش جمعیت اعلام کرد و گفت: طبق احادیث و نصّ قرآن کریم تمام مادران باید به نوزاد خود دو سال شیر بدهند چون شیر دادن مادر باعث ارتقای سلامت مادر و کودک و همسر در ابعاد جسمی، روحی، روانی و معنوی می شود بنابراین وزارت بهداشت باید مراقبت کند که فاصله زمانی بین دو حاملگی رعایت شده و زایمان های ناخواسته و پی در پی به این امر مقدس لطمه وارد کند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پایان بار دیگر عمل به فرمایشات رهبری و قوانین در خصوص سیاست های جمعیتی کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: امیدواریم با انجام این اقدامات در آینده شاهد تغییر هرم سنی جمعیت کشور و افزایش جمعیت جوان کشور باشیم.