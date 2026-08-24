عدالت ورزشی در چهارمحال و بختیاری نیازمند حمایت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر دوشنبه در نشست با وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه حضور پررنگ ورزشکاران، مربیان و داوران چهارمحال و بختیاری در رقابت‌های ملی و بین‌المللی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان است، اظهار کرد: حضور ۹ نفر از نخبگان ورزشی استان در کاروان اعزامی به مسابقات آسیایی ناگویا ژاپن، برگ زرینی در افتخارات ورزشی استان به شمار می‌رود.

وی افزود: این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد هرگاه زیرساخت مناسب، منابع مالی و فرصت دیده‌شدن فراهم شود، جوانان چهارمحال و بختیاری می‌توانند همچون گذشته در عرصه‌های ملی و بین‌المللی افتخارآفرین باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری، تحقق عدالت فضایی و توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی را یکی از مطالبات اصلی استان عنوان کرد و گفت: سرانه فضای ورزشی استان حدود ۳۴ مترمربع است و بررسی داده‌ها و نقشه‌های سند آمایش ورزش، از توزیع نامتوازن امکانات در ۱۲ شهرستان حکایت دارد.

مردانی ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت ورزش و جوانان با رویکرد عدالت‌محور، در تخصیص سرانه‌های ورزشی و زیرساخت‌های پایه، کاهش محرومیت در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان را در اولویت قرار دهد و امکانات متناسب با جمعیت، استعداد و نیاز هر منطقه توسعه یابد.

وی تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را دومین مطالبه استان دانست و تصریح کرد: از مجموع ۱۰۰ پروژه عمرانی ورزشی در استان، تنها ۴۲ پروژه فعال، ۴۶ پروژه غیرفعال و ۹ پروژه کاملاً راکد هستند و برخی از این طرح‌ها بیش از ۱۵ و حتی ۲۰ سال بلاتکلیف مانده‌اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌ها علاوه بر ارتقای امکانات ورزشی، در افزایش امید و نشاط جوانان و جبران بخشی از کمبودهای موجود اثرگذار خواهد بود و ضروری است برای پروژه‌های بلاتکلیف، برنامه زمانی مشخصی برای تکمیل تدوین شود.

مردانی همچنین با اشاره به چالش‌های اقتصادی ورزش و اجرای ماده ۸۸، خاطرنشان کرد: واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، به‌ویژه در مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، در شرایط تورمی می‌تواند هزینه خدمات ورزشی را افزایش داده و دسترسی اقشار مختلف به ورزش همگانی و قهرمانی را کاهش دهد.

وی خواستار بازنگری در این رویه، ایجاد معافیت‌های استانی و افزایش اختیارات مدیریت ورزش استان شد و افزود: باید میان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و حفظ دسترسی عمومی به خدمات ورزشی، تعادل مناسبی ایجاد شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۱۶۷ نفر در مجموعه اداری ورزش استان، اظهار کرد: کامل نبودن ساختار سازمانی، کمبود پست‌های کلیدی، کمبود نیروی انسانی در بخش‌های پشتیبانی و خدماتی، دغدغه‌های معیشتی کارکنان و کمبود امکانات لجستیکی و خودرو، از موانع جدی در مسیر ارتقای عملکرد این مجموعه است.

مردانی در ادامه، حوزه جوانان را یکی از مهم‌ترین و در عین حال کم‌برخوردارترین بخش‌های این حوزه دانست و گفت: جوانان تنها به سالن ورزشی نیاز ندارند؛ آنان به هویت، مهارت، شنیده‌شدن و مشارکت واقعی در توسعه کشور و استان نیازمندند.

وی با اشاره به فعالیت ۷۵ تشکل مردم‌نهاد جوانان در چهارمحال و بختیاری افزود: این تشکل‌ها سرمایه اجتماعی استان هستند و در صورت حمایت مناسب می‌توانند در حل بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی نقش‌آفرین باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار تمرکززدایی در واگذاری برنامه‌های ملی سمن‌ها شد و گفت: بخشی از رویدادها و برنامه‌های کلان سازمان‌های مردم‌نهاد کشور می‌تواند به این استان واگذار شود تا ضمن تمرکززدایی، ظرفیت جوانان چهارمحال و بختیاری در سطح ملی بیشتر دیده شود.

مردانی همچنین ظرفیت استان برای میزبانی برنامه‌های ملی، اردوهای آموزشی، رویدادهای جوانان و اردوهای ورزشی را یادآور شد و افزود: این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد.

وی پیوند مهارت‌آموزی با ظرفیت‌های بومی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و تصریح کرد: امروز برای عبور از بیکاری، صرفاً وام کافی نیست و جوانان به مهارت، آموزش و امکان ورود به بازار کار نیاز دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری پیشنهاد اجرای برنامه‌های مشترک ملی در زمینه آموزش کسب‌وکارهای جوانان در حوزه‌هایی همچون گردشگری، بوم‌گردی و صنایع دستی را مطرح کرد و گفت: حمایت از استارت‌آپ‌های بومی می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم کند.

مردانی حمایت عملی از ازدواج و تعالی خانواده را دیگر اولویت استان دانست و گفت: ۴۰ مرکز مشاوره ازدواج در استان فعال هستند و می‌توان از این ظرفیت برای گره‌گشایی از مسائل خانواده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.

وی افزود: تورم و پیچیدگی‌های دریافت تسهیلات بانکی، توان جوانان برای تشکیل خانواده را کاهش داده است و انتظار می‌رود با پیگیری وزارت ورزش و جوانان در هیئت دولت، روند پرداخت تسهیلات ازدواج در استان تسهیل شود و حمایت‌های ویژه‌ای برای مراجعه جوانان به مراکز مشاوره ازدواج اختصاص یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: استان آمادگی دارد بخشی از برنامه‌های فرهنگی، زیست‌محیطی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را با محوریت جوانان و تشکل‌های مردم‌نهاد دنبال کند.

مردانی گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تشکل‌های مردم‌نهاد را شریک خود بدانند، نه رقیب؛ چراکه جوانان باید در مدیریت مسائل مربوط به خودشان نقش واقعی داشته باشند و دولت نیز زمینه حضور، فعالیت و ابتکار آنان را فراهم کند.

وی در پایان خواستار حمایت ویژه وزارت ورزش و جوانان از چهارمحال و بختیاری در تأمین منابع، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد امکانات تخصصی شد.