امام جمعه بردسکن: دستاوردهای نظام در هفته دولت برای مردم بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی ظهر دوشنبه در دیدار با فرماندار و مسئولان شهرستان بردسکن به مناسبت نخستین روز از هفته دولت، با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی اظهار کرد: باید در راستای وحدت و اتحادی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، تلاش و کوشش کنیم.
امام جمعه بردسکن با اشاره به توزیع پروژههای عمرانی در شهرستان گفت: بسیار شایسته است که ۶۰ درصد پروژهها در مناطق روستایی اجرا میشود، چراکه توجه به روستاها و رفع مشکلات مردم این مناطق از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در میان مردم تصریح کرد: در این شبها که مردم در اجتماعات مختلف حضور دارند، حضور برخی مدیران کمتر دیده میشود، در حالی که حضور مسئولان در بین مردم خیر و برکاتی دارد که در هیچ جای دیگری نمیتوان آن را به دست آورد.
امینی ادامه داد: مدیران باید حضور بیشتری در اجتماعات و در میان مردم داشته باشند و از نزدیک با مسائل و مشکلات آنان آشنا شوند.
امام جمعه بردسکن با اشاره به فرارسیدن هفته دولت خاطرنشان کرد: دستاوردهای نظام در هفته دولت باید به صورت عمومی برای مردم بازگو شود و خدمات و اقداماتی که انجام شده به اطلاع جامعه برسد.
وی افزود: هر دولتی مخالفان و موافقانی دارد و باید دستاوردها و اقدامات دولت برای مردم بیان شود تا موافقان دلگرمتر شوند و مخالفان نیز نسبت به خدمات و اقدامات انجامشده آگاه شوند.
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