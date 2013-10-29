خروج خودروسازان از بحران در سال 93

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مدنی به اقدامات صورت گرفته در دولت جدید برای ساماندهی تولید و بازار خودرو اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با شناخت کامل از صنعت خودروسازی کشور، دستور برگزاری جلسات شورای سیاست گذاری صنعت خودرو را به صورت هر دو هفته صادر کرده و این صنعت پس از سالها صاحب یک متولی شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، سال آینده را سال خروج خودروسازان داخلی از بحران توصیف کرد و افزود: با اقداماتی که در دولت جدید در خصوص صنعت خودرو در حال انجام است، پیش بینی ما ورود به دوران شکوفایی و ارتقای جایگاه از سال آینده است.



وی ضمن بیان این مطلب که افزایش سه برابری قیمت ارز در سال گذشته، اظهار نظرهای غیرمسئولانه برخی از مدیران دولت قبل و همچنین تحریم های بین المللی موانع و مشکلات اصلی صنعت خودرو در طول یک سال گذشته را شکل می دهند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه حمایت دولت جدید و بهبود سیاست‌ها کاملاً مشهود بوده و امیدواری زیادی جهت برطرف کردن موانع پدید آورده است، ضمن این که گشایش در روابط خارجی با سایر کشورها دست ما را برای فعالیت بیشتر در بازارهای صادراتی باز خواهد کرد.