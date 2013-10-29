افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ "معنادار" نخواهد بود/ کاهش قیمت خودرو شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحینیا در برنامه دیشب گفتگوی ویزه خبری شبکه دوم سیما در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه مردم انتظار کاهش قیمت خودرو را داشتند پس چرا به یک باره از افزایش قیمت سخن گفته شد؟ گفت: افزایش قیمت خودرو را در هیچ یک از اظهار نظرات مسئولان به جز وزیر صنعت، معدن مشاهده نکردهام.
وی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر مردم انتظار داشتند قیمت خودرو کاهش یابد، افزود: در رابطه با تعیین قیمت خودرو فرمول مشخصی از سوی شورای رقابت مشخص شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد خودروهای ما پرتیراژ است، اظهار داشت: این خودروهای پرتیراژ ارزبری پایینی دارند.
خودروهای پرتیراژ افزایش قیمت معناداری نخواهند داشت
صالحینیا با تاکید براینکه بسیاری از خودروهای پرتیراژ افزایش قیمت معناداری نخواهند داشت، خاطر نشان کرد: قیمتهای تعیین شده توسط شورای رقابت برای خودروها براساس همان فرمول مورد نظر است و باید گفت قیمت خودروهای پرتیراژ کماکان همان قیمتهای قبلی است بنابراین افزایش قیمت مشمول خودروهای پرتیراژ نمیشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه افزایش تیراژ خودرو را در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال مشاهده خواهیم کرد، گفت: افزایش هزینهها را جبران خواهیم کرد با این حال ممکن است افزایش قیمت به صورت محدود و مختصر در مدلهایی که دارای تیراژ پایینی هستند، صورت بگیرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در صنعت خودروسازی چه تصمیمات دیگری اتخاذ شده است، ادامه داد: شورای سیاستگذاری قیمت خودرو از سالیان گذشته در وزارت صنایع و معادن قبلی شکل گرفته بود و خوشبختانه در دولت جدید با حضور مهندس نعمت زاده جلساتی به صورت مستمر و به صورت دو هفته یک بار برگزار میشود به گونهای از زمان حضور وی شاهد برگزاری مستمر و ممتدی در این جلسات هستیم.
وی در ادامه اظهار داشت: در این جلسات ابلاغیهای به خودروسازان داده شد که براساس آن باید حداقل 900 هزار دستگاه بسازیم هر چند تولید شش ماهه اول سال جاری گویای این مطلب است که رسیدن به این مهم مشکل خواهد بود.
صالحینیا با بیان اینکه با همت خودروسازان تلاش خواهیم کرد تا در این تیراژ بتوانیم تولیدات خود را عرضه کنیم، ادامه داد: در جلسات شورای عالی سیاست گذاری خودرو محدودیتهایی در رابطه با بروکراسی حاکم بر خودروسازان وجود دارد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
صالحینیا با بیان اینکه ان شاءالله کاری خواهیم کرد که روز به روز کیفیت و امنیت خودروها را بیشتر و بیشتر کنیم، افزود: امیدواریم روز به روز شاهد شرایط بهتر و شکوفایی هر چه تمام تر صنعت خودروسازی کشور باشیم.
وی با بیان اینکه در طی سال گذشته نسبت به سنوات قبل کاهش تولید داشتهایم که امیدواریم در سال جاری بتوانیم این کاهش تولید را جبران کنیم، ادامه داد: ان شاءالله در سال آتی برای افزایش تولید خودرو در کشور اقدامات لازم را صورت خواهیم داد.
کاهش قیمت خودرو شدنی نیست
صالحینیا با بیان اینکه قیمتهای فعلی همان قیمتهای مورد نظر خودروسازان است، اظهار داشت: انتظار کاهش قیمت خودرو نسبت به قیمت فعلی کارخانجات شدنی نیست.
وی با اشاره به اینکه امروزه خودروسازان قیمتهای خود را براساس فرمولهای تعیین شده در شورای رقابت تعیین میکنند، اضافه کرد: فرمول نرخ خودرو براساس نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروسازان براساس شرایط بازار نسبت به تولید و عرضه اقدام میکنند، افزود: در سال جاری قیمتهای تعیین شده براساس فرمول مورد نظر در حاشیه زیان قرار ندارد و اگر هم قرار بگیرد بسیار پایین است.
صالحینیا با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو منطقی به نظر نمیرسد، گفت: محدودیتهای موجود ممکن است هزینههایی را برای ما تحمیل کند به طوری که این محدودیتها در صنعت خودروسازی ممکن است در یک جایی تا 30 یا 40 درصد باشد بنابراین هزینههای ما برای تامین برخی از قطعات بیشتر میشود.
وی با اشاره به اینکه ما نمیتوانیم خط تولید را متوقف کنیم، ادامه داد: کاهش قیمت خودرو شدنی نیست چرا که خودروسازان از نظر تامین منابع با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنند.
صالحینیا با اشاره به اینکه امسال باید 900 هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شود، افزود: اگر این تیراژ به 700 هزار دستگاه برسد باعث افزایش هزینهها خواهد شد.
صالحی نیا با بیان اینکه قیمت فروش خودرو در کارخانه ثابت است، افزود: اگر هزینه تیراژ تولید مثلا 30 درصد افت کند یقینا این امر در هزینههای بالاسری تولید اثر خواهد گذاشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مسائل مرتبط با خودروسازان باید به صورت ریشهای اصلاح شود، اضافه کرد: باید در جهت کمک به تولید ملی و قطع کردن اتکا به ارز پیش برویم زیرا این امر سبب ثبات در قیمت ارز خواهد شد.
صالحینیا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه آیا توان خرید مردم بالاتر رفته که آنها بتوانند افزایش قیمت خودرو را تحمل کنند؟ گفت: مردم به تبع نیازهای خود به تهیه کالای مورد نظر خود اقدام میکنند به گونهای که همه مردم برای خود حقوقی را مترتب میشوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروزه در سطح جامعه محصولات زیادی وجود دارد که مورد مصرف قرار میگیرد به طوری که افزایش نسبی قیمت محصولات دیگر خیلی بالاتر از افزایش قیمت نسبی خودرو است.
وی با اشاره به اینکه خودرو در سبد مصرفی خانوادهها از ارزش نسبتا بالایی برخوردار است، افزود: مردم افزایش قیمت را در حوزه خودرو بیشتر احساس میکنند.
ممکن است 206 و ال 90 دچار افزایش جزیی قیمت شود
در ادامه گفتگوی ویژه خبری، هاشم یکه زارع مدیر عامل گروه صنعتی ایرانخودرو در پاسخ به سئوال اول مجری برنامه مبنی براینکه آیا افزایش 30 درصدی قیمت خودرو صحت دارد؟ گفت: در سبد محصولات ما ممکن است محصولات 206 و ال 90 دچار افزایش جزیی قیمت شود.
وی در ادامه افزود: ما در تلاش هستیم تا قیمت خودرو را ثابت نگه داریم اما اگر افزایش قیمت هم صورت بگیرد، بسیار جزیی خواهد بود.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید براینکه هدف ما رضایت مشتری است، خاطر نشان کرد: در شرکت ایران خودرو همه تلاش و کوشش خود را صورت خواهیم داد تا رضایت مشتری را از نظر خدمات پس از فروش و قیمت نهایی جلب کنیم.
یکه زارع، افزایش قیمت را به صورت کلی در محصولات ایران خودرو منتفی دانست و اظهار داشت: فقط خودروهای 206 و ال 90 ممکن است مشمول افزایش 3 الی 4 درصدی قیمت شوند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه برآیند شما از افزایش قیمت خودرو تا چه حد است و مبنای اختلاف 27 درصدی را در چه میدانید، تصریح کرد: مبنای محاسبه قیمت خودرو در 2 سال گذشته ارز 1226 بود اما این ارز به ارز مبادلهای تبدیل شد.
یکه زارع با اشاره به اینکه در سال گذشته خودروسازان فرمولی را برای افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان ارائه کردند که براساس قیمت ارز مبادلهای بود، گفت: در شش ماهه اول امسال، صنعت خودروسازی کشورمان تقریبا از هیچ ارز مبادلهای استفاده نکرده است.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه ارز مورد استفاده خودروسازان ارز غیرمبادلاتی بوده است، خاطرنشان ساخت: در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری ارز را به قیمت 3600 تومان تهیه کردیم اما اینک قیمت ارز به یک ثبات 3 هزار تومانی رسیده است.
یکه زارع افزود: خودروهای پرتیراژ و خودروهایی که ارزبری زیادی دارند مشمول افزایش قیمت ناچیزی خواهند شد.
وی افزایش هزینههای دیگر خودروسازان را نیز موجب افزایش قیمت خودرو دانست و عنوان کرد: حدود 8 درصد هزینههای صنعت خودروسازی به ریخت و پاشهای مرسوم اختصاص دارد به طوری که اگر همه بسیج شویم میتوانیم این رقم را کاهش دهیم.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: اگر افزایش قیمتی در محصولات ایران خودرو اتفاق بیافتد در حدود 2 تا 3 درصد خواهد بود.
یکه زارع در ادامه افزایش 30 درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: در ایران خودرو تلاش خواهیم کرد تا افزایش قیمت را شاهد نباشیم.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو بیان کرد: در شش ماهه اول سال جاری توانستیم تولیدات خود را به هزار دستگاه برسانیم این در حالی است که خوشبختانه در مهر ماه امسال این میزان به 1500 دستگاه رسید.
یکه زارع با بیان اینکه امسال توانستیم پژو پرشیا را به اندازه سال گذشته به بازار تزریق کنیم، گفت: امسال با توجه به کاهش تولید توانستیم خودروهایی که مردم متقاضی و طرفدار آن هستند با تیراژ بیشتری به بازار عرضه کنیم.
وی ادامه داد: یکی از دلایل افت تولید، تحریمهای ناعادلانه و ناروایی است که اعمال میشود پس باید به سمتی حرکت کنیم که با برنامهریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در صنعت خودروسازی به سطح قابل توجهی برسیم.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم در ساخت بعضی از قطعات خودرو خودکفا باشیم، خاطرنشان ساخت: ایران خودرو بنا دارد در دولت تدبیر و امید حرکات آغازین خودرو ساز شدن را در سال چهارم این دولت شروع کند.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه برای رشد در صنعت خودروسازی ابتدا باید پلت فرمی را داشته باشیم که متعلق به خودمان باشد، اظهار داشت: این حق مردم است که از خودروساز، خودرویی با کیفیت و با قیمت مناسب بخواهد بنابراین وظیفه خودروسازان در این است که با یک برنامه ریزی نیاز مردم را برطرف کند.
یکه زارع با اشاره به اینکه باید یک استراتژی 5 ساله مناسبی را تهیه و تدوین کنیم، افزود: ابتدا باید استراتژیها را مشخص و بعد وظایف حوزههای مختلف را تعیین کنیم.
وی با اشاره به اینکه بانکها باید بر روند اجرای پروژهها نظارت داشته باشند، گفت: بانکها اکنون همکاری مناسب خود را با خودروسازان ندارند بنابراین قوانین باید به گونهای باشد که برای خودروساز راهی به جز خودروساز شدن وجود نداشته باشد.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه باید شرایط را به سمت رقابتی شدن متمایل کنیم، اظهار داشت: اگر خودروسازی در ایران به خودروسازان محول میشد میتوانستیم شرایط بهتری را برای مشتری ایجاد کنیم.
یکه زارع در ادامه خاطر نشان ساخت: ما اگر خودروهایمان را گران کنیم مشتری توانایی خرید نخواهد داشت پس مجبور میشویم تیراژ تولید را کم کنیم بنابراین وقتی تیراژ پایین آمد کارخانه زیانده میشود و ما مطمئن هستیم که به این سمت حرکت نخواهیم کرد.
وی گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که آرام آرام در صنعت خودرو افراد نخبهای بیابیم به این معنی که باید میان دانشگاه و صنعت خودرو ارتباط برقرار کنیم.
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به اینکه حوزه های مختلف باید به صنعت خودرو کمک کنند، افزود: علاوه بر تحریمهایی که از خارج بر صنعت خودروسازی ما تحمیل میشود تحریمهای داخلی دیگری نیز اتفاق میافتد که اینها موجب لطمه وارد شدن به این صنعت بزرگ کشور میشود.
وی با اشاره به اینکه باید محصولاتی را تولید کنیم که قابلیت صادرات به کشورهای دیگر داشته باشند، اظهار داشت: باید از این طریق ارز مورد نیاز خودروسازان را خودمان تامین کنیم.
یکه زارع با اشاره به اینکه طراحی پلت فرمها هزینههای زیادی دارد، افزود: در چند سال اخیر شرکتهای خودروساز سود بسیار خوبی داشتهاند به گونهای که ما با یک نگاه غلط به جای این که سود را در افزایش سرمایه ببریم و آن را بر روی محصولات جدید هزینه کنیم این را میان سهامداران توزیع میکنیم.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد خودمان به سهامداران ضربه وارد کردهایم، گفت: سهامدار میتوانست آن پول را به صورت نقدی دریافت کرده و به سرمایه گذاری مجدد در صنعت خودروسازی تبدیل کند.
یکه زارع با بیان اینکه مجموعه قوانین باید به سمتی پیش رود که ما خودروساز شویم، اظهار داشت: وظیفه خودروسازان در این است که انتظارات مشتری را برآورده کنند به گونهای که مشتری هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ قیمت باید خیالش آسوده شود.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی لوکوموتیو صنایع دیگر است که میتواند اشتغالزا باشد گفت: اگر صنعت خودرو تولیدش را بالا نمیبُرد این همه جادههای جدید تاسیس نمیشد.
یکه زارع در پایان گفت: باید به دنبال کیفیت، قیمت و مشخصات فنی مناسب برای مشتری باشیم.
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