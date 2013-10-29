کتابخوانی بصیرت افزایی جوانان را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان کتابخانه های استان کردستان اظهار داشت: خوشبختانه تهاجمات دشمن از جهات اقتصادی، سیاسی و نظامی بدون تاثیر مانده و از این رو به تهاجم فرهنگی روی آورده و تنها راه مبارزه با این تهاجم علم افزایی و مطالعه کتب مختلف است.

وی افزود: فراهم کردن بسترهای علمی مناسب و ایجاد بسته های فرهنگی، سی دی آموزشی، کتب و لوازم فرهنگی مناسب با بازخورد فرهنگی برای مقابله جوانان با فتنه های دشمنان ضروری است.

نماینده ولی فقیه در کردستان بیان کرد: افزایش بصیرت جوانان با مطالعه علمی امکان حضور در جبهه دشمن و بازی در کنار آنها را از بین می برد و تنها افراد نادان و کم مطالعه خام تبلیغات دشمن می شوند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: در دین مبین اسلام بارها به امر کتاب و کتابخوانی اشاره شده است و یکی از دستورات الهی علم آموزی، بصیرت افزایی و دوری از جهل است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر به امر کتابخوانی توجه زیادی نمی شود، ادامه داد: انتظار می رود مسئولان با فراهم ساختن بسترها و متناسب ساختن کتب با نیاز جوانان زمینه را برای جذب و ترغیب آحاد جامعه به این امر واجب فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه ظرفیت های مختلفی در استان وجود دارد و تقویت این ظرفیت ها و همگانی کردن مطالعه نیازمند برنامه ریزی مناسب و پیگیری تمامی دستگاه های اجرایی است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: کردستان استانی فرهنگی است و نبود زیر ساخت ها مناسب و منابع کافی کتاب قابل قبول نیست و انتظار می رود مسئولان فرهنگی استان در این راستا گام های اساسی را بردارند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شاخص های رشد و توسعه کشور با توجه به دانش و سرانه مطالعه سنجیده می شود و یکی از راه های توسعه استان افزایش فضاهای مطالعه و سرانه کتابخوانی است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: نگاه ها نسبت به امر کتابخوانی نباید گزارشی باشد و باید ظرفیت های موجود استان شناسایی و از آن به بهترین شکل استفاده کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی بیان کرد: خوشبختانه کردستان استانی دینی است و تعداد زیادی از آحاد جامعه به اماکن مذهبی و مساجد مراجعه می کنند و تقویت کتابخانه ها در این حوزه ها می تواند در توسعه کتابخوانی موثر باشد.

وی یادآور شد: شناسایی ظرفیت ها در استان می تواند در تحقق اهداف توسعه کتابخوانی موثر باشد و انتظار می رود با راه اندازی ایستگا های مطالعه می تواند در حاشیه های شهر نیز نقش موثری در مسائل فرهنگی ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با تاکید بر ایجاد بسترهای لازم برای جذب مردم به کتابخوانی ادامه داد: توجه به نیازهای مخاطبان و تامین امکانات مورد نیاز آنها می‌تواند نقش بسزایی در تقویت فرهنگ کتابخوانی در جامعه داشته باشد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و تعامل دستگا های اجرایی در آینده نزدیک کردستان یکی از استان های باشد که به لحاظ کتابخوانی با میانگین شاخص کشوری برابر باشد.