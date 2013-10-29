37 هزار کردستانی در کتابخانه هاي عمومي استان عضويت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل احمدی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: وضعیت عضویت در کتابخانه های استان نامطلوب است و میانگین کشوری 35 درصد از کل جمعیت است که متاسفانه 2.5 درصد جمعیت استان عضو کتابخانه ها هستند.

وی با اشاره به اینکه 679 هزار جلد کتاب در کتابخانه های استان موجود است، افزود: میانگین کشوری به ازای هر یک نفر چهار کتاب است که متاسفانه در کردستان با توجه به آمار موجود به ازای هر نفر نصف کتاب موجود است و این امر نیازمند پیگیری جدی است.

مدیر کل کتابخانه های کردستان بیان کرد: تعداد سرانه امانت در شش ماهه اول سال جاری 219 هزار مورد است که تا حدی می توان گفت مطلوب است.

احمدی یادآور شد: در حال حاضر بالاترین درجه کتابخانه در کردستان درجه چهار است و متاسفانه در شان استان فرهنگی نیست و این امر می طلبد که با تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و آحاد جامعه در راستای توسعه فضاهای کتابخانه ای و بحث کتابخوانی گام های اساسی را برداریم.

وی با اشاره به این مطلب که ساخت کتابخانه مرکزی در کردستان ضروری است، ادامه داد: با احداث کتابخانه ای مرکزی زیر بنای کتابخانه های عمومی کردستان به 40 هزار متر مربع می رسد.

25 هزار مترمربع زیربنای کتابخانه های کردستان

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان در ادامه گفت: در حال حاضر زیر بنای کتابخانه های کل استان 25 هزار متر مربع است که 19 هزار و 500 متر آن کتابخانه نهادی و شش هزار متر آن مشارکتی است.

احمدی اظهار داشت: در سند چشم انداز کتابخانه ها باید به ازای هر 100 نفر هشت متر مربع زیر بنا موجود باشد که در حال حاضر 1.3 دهم درصد فضا به ازای هشت نفر داریم و با میانگین کشوری زیاد فاصله داریم.

وی افزود: احداث کتابخانه ای مرکزی باید یکی از اولویت های کاری باشد و نیاز است در اجرا و اتمام این پروژه فرهنگی تمام دستگاها تعامل لازم را داشته و در جذب اعتبارات ملی همکاری کنند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی کردستان بیان کرد: در حال حاضر چالش جدی در بحث کتابخانه ها برنامه های فرهنگی است و باید تمامی دستگاه ها در برنامه های خود جایگاهی ویژه را برای ترویج کتابخوانی در بین آحاد جامعه قرار دهند.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه به میل به کتب و منابع فرهنگی، دینی و منطقه ای استان بسیار بالا است، ادامه داد: انتظار می رود با مساعدت تمامی دستگاه های اجرایی این امر اجرایی شود و در جذب آحاد جامعه به امر کتابخوانی موثر باشد.

وی گفت: خوشبختانه تا کنون گام های اساسی در این راستا برداشته شده و انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های مردمی، خیرین و جذب اعتبارات مناسب شاهد راه اندازی کتابخانه و غرفه های با منابع اهل تسنن باشیم.

مدیر کل کتابخانه های کردستان اظهار داشت: همچنین در راستای الکترونیکی کردن منابع موجود در کتابخانه گام های اساسی برداشته شده و اجرایی کردن کامل این طرح نیازمند اعتبار ویژه است.

احمدی افزود: مسئولان باید به این امر واقف باشند که بسیاری از چالش های فرهنگی را می توان از طریق گسترش امر کتابخوانی حل کرد و این امر نیازمند عزمی ملی است تا جامعه ای آگاه و عاری از هر گونه جهلی داشته باشیم.

وی بیان کرد: راه اندازی نهضت مطالعه به تنهایی وظیفه یک ارگان و نهاد خاصی نیست و باید با عزمی ملی این نهضت را در کل کشور اجرایی کنیم تا ریشه ای بسیاری از ناهنجاری ها و تهاجمات فرهنگی را در استان از بین ببریم.