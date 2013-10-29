بازوبند استقلال تا ابد بوی تو را خواهد داد/ هنوز باور ندارم دیگر کنار ما نیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد مجیدی عصر روز سه شنبه و پس از تعویض در دقایق پایانی دیدار با مس کرمان با بوسیدن چهار گوشه زمین برای همیشه از بازی در مستطیل سبز خداحافظی کرد.

جواد نکونام در کد هواداری اش(2010206) در پیامی برای فرهاد مجیدی نوشت: فرهاد عزیز و کاپیتان محبوب استقلال؛ بی شک بازوبند استقلال تا ابد بوی تو را خواهد داد، همانطور که تو در زمین همیشه بوی گل می دادی. خداحافظی ات نه تنها برای هواداران بلکه برای هم بازیانت هم شوک بزرگی بود و هنوز هم باور ندارم که دیگر قرار نیست در کنار ما باشی و برای استقلال بازی کنی.

در ادامه پیام جواد نکونام آمده است: به عنوان یکی از محبوب ترین بازیکنان استقلال دوستت داشته و همیشه به یاد تو خواهیم ماند.