چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب در مراسمی با حضور کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استانداری قزوین، محمدرضا صفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، کشاورزی ارگانیک و صنایع تبدیلی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین گشایش یافت.

در این نمایشگاه بیش از 100 موسسه و شرکت داخلی و نمایندگان خارجی کشورهای هلند، برزیل، سریلانکا، اسپانیا، دانمارک، فرانسه، بلژیک، آمریکا، انگلیس، آلمان، هند، چین، تایوان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، سوئد، سوئیس و ایتالیا تولیدات خود را شامل ادوات کشاورزی سمپاش، بذرپاش، کودپاش، آیباری، تراکتور، وسایل خاک ورزی و حفاظتی، دستگاههای داشت، کاشت و برداشت کشاورزی را درفضایی بالغ بر سه هزار و 600 مترمربع در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.



همچنین شرکتهایی از استانهای تهران، اصفهان، زنجان، قزوین، خراسان رضوی، کرمانشاه، البرز، گرگان، همدان، کرمان، مازندران، فارس، خوزستان، لرستان ومرکزی محصولات خود در بخش نهاده های کشاورزی را عرضه کرده اند.

نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، کشاورزی ارگانیک و صنایع تبدیلی تا 10 آبان ماه همه روزه از ساعت 15 لغایت 21 از آن در محل دائمی نمایگاههای بین المللی واقع در بلوار دانشگاه امام خمینی(ره) جنب صداو سیما مراجعه کنند.

