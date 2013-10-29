  1. استانها
  2. قزوین
۷ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۲۲

برپایی نمایشگاههای تخصصی به توسعه کشاورزی مدرن کمک می کند

برپایی نمایشگاههای تخصصی به توسعه کشاورزی مدرن کمک می کند

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برپایی نمایشگاههای تخصصی به توسعه فعالیتهای کشاورزی و فرهنگسازی در برخورداری از روشهای نوین در این بخش کمک می کند.

محمدرضا صفری در حاشیه گشایش چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، کشاورزی ارگانیک، و صنایع تبدیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جایگاه مهم و شاخص استان قزوین در بخش کشاورزی ایجاب می کند به سمت استفاده از ادوات و سیستم های نوین در این بخش حرکت کنیم که برپایی نمایشگاههای تخصصی گام ارزشمندی در ترویج رویکرد نوین در این مسیر محسوب می شود.

وی افزود: این نمایشگاه به منظور ایجاد تحول ارتباطی، اقتصادی، مهندسی سازی، دانش بنیان و عملیاتی کردن کشاورزی و کاهش هزینه های تولید در این بخش با حضور شرکتهای فعال در تولید و عرضه تجهیزات مکانیزاسیون و نهاده های کشاورزی در قزوین برپا شده که امیدواریم مورد توجه کشاورزان و علاقمندان قرار گیرد.

صفری بیان کرد: با توجه به پتانسیل بالای کشاورزی در استان قزوین در این نمایشگاه تلاش شده ضمن معرفی شرکتهای شاخص در تولید و عرضه تجهیزات نوین کشاورزی زمینه آشنایی بیشتر فعالان این بخش با روشهای جدید وسایل مدرن داشت، کاشت و برداشت فراهم شود و بتوان با فراگیر کردن کشاورزی مدرن ضمن کاهش هزینه ها به بهره وری بیشتر کمک کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین تصریح کرد: 45 درصد فضای این نمایشگاه به بخش کشاورزی و نهاده ها، 23 درصد به حوزه آبیاری و 32 درصد به ماشین آلات کشاورزی اختصاص داده شده است.

صفری یادآورشد: همچنین 10 درصد مشارکت کنندگان در بخشهای علمی و تحقیقاتی، 16 درصد در بخش کشاورزی ارگانیک فعال هستند.

وی افزود: ارائه توانمندی های شرکتهای فعال در حوزه تولید ادوات کشاورزی، افزایش آگاهی های عمومی و تخصصی، معرفی کالا و خدمات جدید،دریافت سفارش از مشتریان جدید، تحقیق و بازاریابی، ورود به بازارهای جدید، گسترش کانالهای توزیع و ایجاد نمایندگی و ارتباط موثر و نیز تبادل اطلاعات و تجربیات و افزایش رقابت سالم بین تولیدکنندگان از اهداف مهم برپایی چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، کشاورزی ارگانیک و صنایع تبدیلی در قزوین است.

این نمایشگاه تا 10 آبان ماه دایر است و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 15 لغایت 21 از آن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در بلوار دانشگاه امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما از آن دیدن کنند.

کد مطلب 2165337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها