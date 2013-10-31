شهادت 14 نفر از مرزبانان در سراوان/ادامه سریال مرگ دردناک کودکان قلعه گنجی در اثر نیش عقرب

شهادت 14 نفر از مرزبانان جمهوری اسلامی در درگیری با اشرار مسلح در سراوان

یوسف مرعشی مسئول معاونت اجتماعی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اثر درگیری مسلحانه پرسنل جان برکف هنگ مرزی سراوان در نقطه صفر مرزی با اشرار تعداد 14 نفر از مرزبانان ایران اسلامی به درجه رفیع شهادت نایل شدند و تعداد 6 نفر نیز مجروح شدند.

وی گفت: تعدادی از نیروهای مرزبانی استان هنگام گشت‌زني در نقطه صفر مرزی با آتش اشرار مسلح روبرو شدند که متاسفانه این درگیری منجر به شهادت 14 نفر از پرسنل مرزبانی و مجروح شدن 6 تن دیگر شد.

مرعشی ابراز داشت: متاسفانه در درگیری با اشرار مسلح محمد قرایی، امید پارادال، امین آبراش، مهدی عارفی، حامد عبداللهی، مهدی زبردست، پژمان شاهوند، حمید لزگی، محمد صادق‌نژاد، احمد لنگری، سعید فتنقریی، مسعود معصومی، سید علی سیادت و محمد سلیمانی به درجه رفیع شهادت نایل شدند و یونس غنمی، حمید یزدان‌پناه، محسن فرهادی، محمد جمشیدی، حسین هزارجیریپ و علی رحمتی به دلیل جراحات وارده به مراکز درمانی شهرستان سراوان و زاهدان انتقال یافتند.

16 تن از اشرار در زاهدان به دار آویخته شدند/ پاسخ دندان شکن دستگاه قضا به مخلان امنیت

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی زاهدان از به دار آویخته شدن 16 نفر از افراد شرور که در حوادث تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان نقش مستقیم داشتند خبر داد.

محمد مرزیه در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از مرزبان هنگ مرزی سراوان که در راه صیانت و پاسداری از میهن اسلامی جام شهادت را سر کشیدند اظهار داشت: تعداد 16 نفر از افراد شرور که در حوادث تروریستی و ریختن خون مردم بی گناه شیعه و سنی استان مشارکت داشتند صبح روز شنبه به دار مجازات آویخته شدند.

وی گفت: این تعدا از افراد شرور که پیش از این حکم اعدام آنها در مراجع عالی قضایی به تایید رسیده بود بنا بر دلایلی اجرای حکم آنها به تعویق افتاده بود که صبح امروز به مرحله اجرا گذاشته شد.

آغاز ساخت پل موقت در روستای خیرسر/ پایان رودخانه نوردی دانش آموزان

در پی انعکاس مشکلات 35 دانش آموز روستای خیرسر نوشهر در خبرگزاری مهر با عنوان " کودکانی که هر روز سیلاب مشق می کنند/ رودخانه نوردی با عبور از پل نیم بند"، ساخت پل بر روی این رودخانه آغاز شد.

اسحق حق پرست رئیس شورای بخش مرکزی نوشهر در این رابطه گفت : پس از دریافت خبر خبرگزاری مهر از مشکلات دانش آموزان روستای خیرسر مبنی بر نبود پل موقت با تصمیم اعضای شورای بخش مرکزی مقرر شد تا زمان بهره برداری از پل موقت جدید، سرویس ایاب و ذهاب در این روستا مستقر شود و تا با عبور از راه جنگلی، دانش آموزان ابتدایی را به مدرسه برسانند.

فرماندار نوشهر نیز با قدردانی از پیگیری های خبری از سوی خبرگزاری ها و صدا و سیما در خصوص پل روستای خیرسر گفت: عملیات ساخت پل موقت برای روستای خیرسر آغاز شده و ظرف چند روز آینده، تردد برای اهالی بویژه دانش آموزان میسر خواهد شد.

محمدعلی قمی اویلی اضافه کرد: این پل موقت با استفاده از سازه باکس بتونی برای عبور و مرور اهالی روستای خیرسر طراحی شده و در ارتفاع 3 متر و با عرض 3 و نیم متر درحال عملیاتی است.

ادامه سریال مرگ دردناک کودکان قلعه گنجی در اثر نیش عقرب/ الناز دومین قربانی نیش عقرب شد

تنها چند ماه قبل بود که عقرب گزیدگی و کندی در روند درمان موجب مرگ دختر سه ساله در قلعه گنج شد اما زهرا آخرین قربانی نیش عقربها در این منطقه محروم در جنوب کرمان نبود زیرا الناز سه ساله نیز طعمه نیش عقرب سیاه شد.

دخترکان مظلوم و بیگناه قلعه گنجی طعمه شیرینی برای عقرب های زهر دارو کشنده شده اند با کدامین گناه سوالی است که وزیر محترم بهداشت باید پاسخ بدهد.

سریال مرگ دردناک دخترکان قلعه گنجی در اثر نیش عقرب مرثیه ای تمام ناشدنی است آیا باز هم باید دست روی دست گذاشت و یا اینکه تنها به معرفی مقصرین و شانه خالی کردن از مسئولیت و یا در نظر گرفتن حداقل هایی از هر آنچه سهم آنها از سرانه بهداشت است بسنده نمود.

در حالی که هنوز دو ماه از مرگ فاطمه دخترک 3 ساله قلعه گنجی در اثر عقرب گزیدگی از توابع بخش چاه دادخدا نگذشته است که باز هم شاهد پر پر شدن دیگر همسن سال و هم ولایتی اش بنام الناز نارویی از روستای ریگ آباد بخش چاه داد خدا شهرستان قلعه گنج در جنوبی ترین نقطه از استان پهناور کرمان هستیم.

كشتي خارجی حامل يك ميليون ليتر سوخت قاچاق در قشم توقیف شد

مسعود سالاری فرماندار قشم در مورد توقیف کشتی حامل سوخت قاچاق در آبهاس قشم گفت: ظهر سه شنبه نيروهاي بسيجي شهرستان قشم با انجام يك كار اطلاعاتي و عملياتي ضربتي موفق به شناسايي و توقيف يك فروند كشتي خارجي با محموله بيش از يك ميليون ليتر گازوئيل قاچاق شدند كه در حال خروج از آبهاي سرزميني ايران اسلامي از سمت جنوب جزيره هنگام بود. وی عنوان کرد: نه تن از خدمه اين كشتي كه از اتباع كشور هند بودند دستگير و جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قانوني شدند. سالاری اظهارداشت: از ابتداي سالجاري تاكنون سه فروند كشتي توسط نيروهاي درياباني و سپاه و بسيج شهرستان با بيش از پنج ميليون ليتر سوخت قاچاق توقيف و اين شهرستان مقام اول را در زمينه كشفيات سوخت در كشور دارد.

صدور قبض 108 میلیونی فاضلاب برای مسکن مهر محمودآباد شرکت آب و فاضلاب مازندران برای پروژ مسکن مهر خیابان معلم خط آهی شهر محمودآباد، اقدام به صدور سه فقره قبض انشعاب فاضلاب جمعا به مبلغ 108 میلیون تومان کرده است. کوروش حبیب پور مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر پروژه 432 واحدی خط آهی محمودآباد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: برای احداث تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر قراردادی بین پیمانکار، اداره کل مسکن و شهرسازی منعقد شده است. وی اظهار داشت: مدت اجرای این پروژه سه ماهه بوده است و پیمانکار 20 درصد کار را انجام داد و برای دریافت مبلغ قرارداد طبق تفاهمنامه به اداره کل مراجعه ولی مسئولان استان از پرداخت مبلغ قرارداد خودداری کردند. وی عنوان کرد: با تعطیلی طرح تصفیه خانه، زمان تحویل مسکن مهر به متقاضیان به تاخیر افتاد که مشکلات زیادی برای آنان ایجاد شده است. وی خاطرنشان کرد: در این بین اداره آب و فاضلاب شهری مازندران سه فقره قبض انشعاب فاضلاب جمعا به مبلغ 108 میلیون تومان صادر کرده است درحالیکه این اداره هیچ قراردادی با پیمانکار ندارد و این تقاضای آنها غیرمنطقی است.

جزئیات هلاکت و دستگیری عوامل ضدانقلاب در بانه

سردار محمد حسن رجبي فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به هلاكت و دستگيري عوامل ضد انقلاب در شهرستان بانه طي درگيري صورت گرفته در روز جمعه اظهار داشت: در يك عمليات منسجم و هماهنگ شده از سوي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي يك گروه وابسته به ضد انقلاب در شهرستان بانه شناسايي و متلاشي شدند.

وي با اشاره به اينكه اين عملیات مشترک بین نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی استان و با کمک مردم انجام شد، افزود: در اين درگيري كه در منطقه اي مرزي در شهرستان بانه روي داد سه نفر از افراد وابسته به اين گروهك تروريستي در محل حادثه به هلاكت رسيده و دو نفر نيز در محل حادثه دستگير شدند.

فرمانده سپاه بيت المقدس كردستان با اشاره به اينكه بعد از وقوع اين درگيري نیروهای سپاه و اداره اطلاعات تمامی موارد را در منطقه رصد می‌کنند و همین امر موجب شد یکی دیگر از این افراد دستگیر شود، عنوان كرد: هر چند خبر شهادت شش نفر از عزیزان پاسدار به راستي دردناك بود ولي بعد از اين حادثه عزم نيروها براي برخورد با ضد انقلاب جدي تر شد و خوشبختانه اين جديت باعث شد تا ضربه اي مهلك به اين افراد وارد شود.

کشف 1145 کیلو موادمخدر در کرمان/ تمام مناطق کرمان برای قاچاقچیان ناامن است

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان از انجام عملیات رزم پلیس در مناطق صعب العبور و درگیری مسلحانه با اشرار خبر داد که به کشف هزار و 145 کیلوگرم مواد مخدر انجامید.

سردار حسین چناریان اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی استان کرمان یک بار دیگر در عملیاتی موفق اشرار و قاچاقچیان را در مناطق صعب العبور استان کرمان زمین گیر کردند.

وی تصریح کرد: در این عملیات یگان تکاوری قرارگاه عملیات رزم پلیس در عملیاتی اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر از مرزهای شرقی به استانهای مرکزی مطلع شدند و مسیرهای احتمالی تردد محموله قاچاق مواد مخدر را تحت نظر گرفتند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان افزود: درنهایت اشرار در کمین ماموران نیروی انتظامی در منطقه ماهان گرفتار شدند و پس از درگیری مسلحانه و زمین گیر کردن قاچاقچیان محوله مواد مخدر را در اختیار گرفتند.

آیت‌الله سبحانی: بوسیدن و تبرک ضریح اهل بیت(ع) بدعت نیست آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بوسیدن و تبرک ضریح اهل بیت(ع) برخلاف آن چه که اهل سنت می گویند، بدعت نیست، گفت: آنها خود روایاتی از حضرت رسول(ص) نقل کرده‌اند که حب رسول الله(ص)، جزو اصول اسلام است.

این مرجع تقلید با اشاره به شبهاتی که اهل سنت در مورد بوسیدن و تبرک ضریح ائمه اطهار(ع) مطرح می کنند، یادآور شد: بوسیدن و تبرک ضریح اهل بیت(ع) برخلاف آن چه که اهل سنت می‌گویند، بدعت نیست؛ زیرا آنها خود روایاتی از حضرت رسول(ص) نقل کرده‌اند که حب رسول الله(ص)، جز اصول اسلام است.

وی ادامه داد: اولاد نبی مکرم اسلام(ص) نیز همین گونه‌ هستند؛ بنابراین شیعیان که ضریح حضرات معصومین را می‌بوسند، بر این عقیده هستند که با این کار به پیامبر(ص) و خاندان او اظهار محبت و دوستی کرده اند.

هزینه 90 میلیاردی تردد تانکرهای سوخت عراق در کرمانشاه

اعلام ضرر 90 میلیارد تومانی که ترانزیت سوخت توسط تانکرهای عراقی در 6 ماهه نخست سال جاری از دو گلوگاه استفاده از سوخت یارانه ای داخل کشور و ضربه به زیرساخت های جاده ای استان کرمانشاه، تحمیل کرده است، آمار تکان دهنده ای است که کارشناسان استانداری کرمانشاه با یک برآورد ساده به آن دست یافته اند.

این هزینه ها در حالی است که چیزی از درآمدهای حاصل از ترانزیت سوخت نیز متعلق به استان کرمانشاه نیست.

در این رابطه مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری کرمانشاه گزارشی از آمار درآمدها و هزینه های ترانزیت سوخت برای استان کرمانشاه را ارائه و با تفریق هزینه ها و درآمدهای حاصل از ترانزیت سوخت توسط نفتکشهای عراقی اعلام کرد که فقط کامیون هایی که از مرزهای کرمانشاه وارد کشور می شوند در 6 ماهه نخست امسال حدود 90 میلیارد تومان کشور و استان را متضرر کرده اند.

كلاهبردار شش ميليارد ريالي دستگير شد/ هفت مورد حمله ناكام اينترنتي به بانك‌ها

سرهنگ محسن عرفاني رئيس پليس فتاي خراسان رضوي گفت: كلاهبرداري كه از طريق راه‌اندازي و هدايت يك سايت شرط‌بندي از جوان 32 ساله مشهدي مبلغ شش ميليارد ريال كلاهبرداري كرده بود دستگير و تحويل مراجع قضايي شد.

وي همچنين از هفت مورد حمله اينترنتي به بانك‌هاي معتبر كشور از ابتداي سال تاكنون خبر داد و اظهار كرد: متخصصان پليس فتاي استان همه اين حملات را شناسايي و در اين رابطه 10 نفر را دستگير مجرمان را ناكام گذاشته و همه آنها را تحويل مراجع قضايي داده‌اند.