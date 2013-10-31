به گزارش خبرنگار مهر، رضا طلایی منش، سرمربی تیم الوند همدان در نشست خبری این تیم پیش از دیدار مقابل پرسپولیس د رمرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی اظهارداشت: بازی بسیار سنگینی پیش رو خواهم داشت. پرسپولسیس از کادر فنی و بازیکنان بزرگی سود می‌برد و در تلاش است تا با شکست ما به دور بعدی صعود کند.

طلایی‌منش تاکید کرد: با تمام احترامی که برای پرسپولیس قائل هستم تیمی از پیش باخته نیستیم و به دنبال این هستیم تا با شکست پرسپولیس، شگفتی‌ساز جام شویم. بر این اساس با تمام توان مقابل پرسپولیس بازی خواهیم کرد و می‌خواهیم با ارائه یک بازی خوب و تماشاگرپسند مقابل پرسپولیس ظاهر شویم.

سرمربی تیم الوند همدان در مورد بازیکنان محروم یا مصدوم تیمش برای دیدار برابر پرسپولیس گفت: تنها دو بازیکن مصدوم داریم و بازیکن محرومی برای این دیدار نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا توان شکست پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی خواهید داشت یا خیر"؟، گفت: دیدارهای مسابقات جام حذفی همیشه شرایط خاص خود را دارد. این دیدارها 120 دقیقه ادامه دارد و در نهایت هم باید یک برنده داشته باشد. با این شرایط تلاش می‌کنیم تا بتوانیم برنده این دیدار باشیم.

این مربی تاکید کرد: با بازیکنانم صحبت کردم و از آنها خواسته‌ام تا تلاش کنند با یک بازی منسجم در 20 دقیقه اول گلی دریافت نکنند تا بتوانند آرام آرام بر بازی مسلط شده و کارهای تاکتیکی را که از آنها می‌خواهم انجام دهند.

طلایی منش در پایان و در خصوص محرومیتش در دیدار مقابل پرسپولیس نیز گفت: از محرومیتم بسیار شوکه شدم و نمی‌دانم چرا تنها یک روز قبل از دیدار مقابل پرسپولیس مرا محروم کردند.