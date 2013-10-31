مبلغان با توجه به نیازهای جامعه سخن بگویند/ نیت اعمال خود را هدفمند و الهی کنید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی در همایش بین المللی مبلغان که قبل از ظهر پنجشنبه در مجتمع عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با اشاره به وظیفه مبلغین در روشنگری افکار عموم و نشر دین عنوان کرد: برترین نکات موجز و مختصر دینی که مناسب برای ایام تبلیغ است در کتاب مفاتیح الحیاه و میزان الحکمه است و حتی رهبر معظم انقلاب اسلام نیز در یکی از نمازجمعه های خود از متن کتاب لهوف استفاده کردند که این کتب بسیار مناسب و مفید برای ایام تبلیغ محرم است.

وی افزود: طلاب باید خط شکن باشن و در هر منطقه تبلیغی نخستین برنامه و گام آنها صحبت با فرهیختگان و اساتید آن شهر و استان باشد تا بتوان با دیگر مردم ارتباط مناسبی برقرار کرد و موثر در ترویج دین باشند.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: به گفته آیت الله بروجردی تمام ارزش علم و دانش و تسلط بر مباحث علمی و دینی به آنست که آن را بگویند تا مردم نیز از آن استفاده کنند؛ چنانچه سئوالی را نداند با صراحت و صداقت بگوید که نمیدانم و اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار ندهند که دین منحرف نشود.

توجه به نماز مهم ترین پیام امام حسین(ع) در نهضت عاشورا بود

وی تاکید کرد: توجه به نماز مهم ترین پیام امام حسین(ع) در نهضت عاشورا بود که باید با توجه و دقت به مفاهیم نماز اقامه شود؛ مثلا مراد از صالحین و یا مغضوبین که در نماز ذکر شده را دانست.

حجت الاسلام قرائتی با بیان اینکه باید آیات و موضوعات بیان شده در قرآن را هدفمند کرد، گفت: قله عبادت نماز است و قله آن سجده است که باید مفاهیم عمیق را در سجده بیان کرد و این هدفمندی یعنی مهندسی دین و نماز.

وی تاکید کرد: باید قیام عاشورا را مبلغین تحلیل کنند و بدانند امام برای نماز چه ارزشی قائل بود که بخاطر نماز 2 رکعتی 32 تیر خورد و این نشانگر جایگاه والای نماز نزد ایشان بود؛ اگر کسی می خواهد مدیریت بحران را بیاموزد باید زندگی حضرت زینب را مطالعه کند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور اظهار داشت: امام حسین(ع) زمین های کربلا را خرید تا زائرانش در اقامه نماز دچار مشکل نشوند و کربلا خانه زائرانش دانسته و نماز را می‌توان کامل خواند.

وی همچنین در خصوص رفتار مبلغین گفت: مبلغ باید به زبان مستمعین سخن گوید و راحت عزاداری کند و در کارهای مذهبی شرکت کند چرا که رفتارهای مبلغ بیش از سخنرانی او در مردم تاثیر می‌گذارد و عزاداری یعنی حماسه سازی و ظلم ستیزی.

حجت الاسلام قرائتی خطاب به مبلغین بیان کرد: به هنگام سخنوری مطالبی را بیان کنید و به اقضای نیاز جامعه سخن بگویید و پاسخگویی مشکلات و شبهات مردم و به گونه ای حرف بزنید که اگر امام زمان بر منبر شما حاضر شود سخن مفیدی برای عرضه داشته باشید و شرمنده ایشان نشوید.

وی تاکید کرد: مبلغین نباید به مال دنیا طمع کنند شاید برنامه ای پول مناسبی داشته باشد ولی آن پول قسمت او نباشد و به گونه ای از دست برود؛ رزق داشتن نیست بلکه کامیابی است.

وی با اشاره به نیت اعمال افراد عنوان کرد: کارهای خود را به نیت الهی انجام دهید و همیشه نیت های خود را هدفمند کنید نه محدود به چیز خاصی؛ در دعاهای خود همه موجودات زمین و آسمان را دعا کنید تا ثواب های میلیاردی نصیبتان شود.

رئیس ستاد اقامه نماز گفت: منبر را خلاصه و مفید کنید تا موجب آزار و دلزدگی مرد از مباحث مذهبی نشود و در سخنرانی خود صدایتان را بالا نبرید و برای همه اقشار وقت بگذارید و جلساتی چهره به چهره را در برنامه تبلغی خود قرار دهید چرا که موثرتر و ماندگارتر سخنرانی های عمومی است.

وی تصریح کرد: مبلغ نباید منتظر مردم در مساجد و بقاع متبرکه باشد خودش باید به سراغ مردم در مجامع عمومی برود که جلسات سخنرانی در مدارس و دانشگاه ها را در برنامه های خود بگنجاند.