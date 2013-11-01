علائم آب شدن یخ روابط تهران و آنکارا نمایان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تودی زمان" چاپ ترکیه در مطلبی با اشاره به دیدار وزیر خارجه ایران از ترکیه و تحرکات اخیر در روابط دو کشور نوشت نگرانی های مشترک ایران و ترکیه درباره ماهیت درگیری ها در داخل سوریه موجب شده است تا علائم آب شدن یخ روابط بین ایران و ترکیه که دو سال پیش در پی اختلاف دو کشور بر سر تحولات سوریه آغاز شده بود، نمایان شده است.

وزیر خارجه ترکیه "احمد داوود اغلو" در کنفرانسی مشترک با حضور "محمد جواد ظریف " وزیر خارجه ایران در استانبول گفت: دور هم نشستن ما با وزیر خارجه ایران در این جا این اطمینان را می دهد که ما با هم برای مقابله با سناریوهای طراحی شده برای درگیری های داخلی سوریه همکاری خواهیم کرد.

جواد ظریف هم در این نشست گفت: هدف این درگیری های داخلی بسیار فراتر از منطقه است بطوریکه اگر شعله های درگیری های قومیتی در منطقه افروخته شود تبعات آن به خیابان های لندن ، رم و نیویورک هم کشیده خواهد شد.

د ادامه مطلب این روزنامه آمده است با وجود اختلافات گسترده ای که ایران و ترکیه درباره تحولات سوریه در دو سال گذشته داشته اند دیپلمات ها معتقد هستند که دو کشور قصد دارند روابط خود را ترمیم کنند که کلید گسترش بیشتر همکاری های دیپلماتیک است.