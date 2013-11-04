همکاری دو مربی خارجی با تنیس روی میز ایران/ نوشاد باید لژیونر شود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز از معدود تیمهایی است که پیش از بازیهای آسیایی 2014، باید در رویداد مهم دیگری مختص به رشته خود شرکت کند. این تیم باید اردیبهشتماه سال آینده در مسابقات قهرمانی جهان که به میزبانی ژاپن برگزار میشود، شرکت کند. در همین راستا ابراهیم علیدخت که تا چند هفته پیش هدایت ملیپوشان تنیس روی میز را بر عهده داشت، برنامههای مورد نظر خود برای آمادهسازی بازیکنان جهت شرکت در این رویداد را به فدراسیون ارائه کرد که دربرگیرنده سه مرحله اعزام به کمپ اصلی چین و حضور در 4 پروتور جهانی بود.
بعد از ارائه این برنامهها اما علیدخت از سمت خود کنارهگیری کرد و احمد جعفریپور به جای او سرمربیگری تیم ملی تنیس روی میز را بر عهده گرفت. با این اوصاف آیا تغییری در برنامههای آمادهسازی این تیم ایجاد خواهد شد؟ اصلا با حضور سرمربی جدید روند آمادهسازی ملیپوشان پینگپنگباز چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا وی برنامه جدیدی در این زمینه به مسئولان فدراسیون ارائه کرده است؟
محمد زارعپور، رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر به این پرسشها و دیگر سوالات مرتبط به این رشته چنین پاسخ داد:
* خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برنامههایی که پیش از این برای تیم ملی تنیس روی میز ارائه شده بود، به قوت خود باقی است یا هماهنگی برای آمادهسازی این تیم بر اساس برنامههای جدیدی انجام خواهد شد؟
- زارعپور: به هر حال احمد جعفریپور به عنوان سرمربی تیم ملی برنامههای مختص به خود را خواهد داشت. فعلا که وی درگیر آمادهسازی بازیکنان برای اعزام به دو پروتور لهستان و آلمان است و هنوز برنامهای برای آمادهسازی تیم ملی نداده است. بعد از بازگشت از این دو رویداد قرار است سرمربی تیم ملی برنامههایش را ارائه دهد تا در نشست کمیته فنی بررسی شده و در مورد آنها تصمیم بگیریم.
* به عنوان رئیس فدراسیون چه محورهایی را برای آمادهسازی تیم ملی در نظر دارید؟
- البته که در این زمینه باید منتظر برنامههای سرمربی جدید بمانیم اما در مجموع قطعا آمادهسازی تیم ملی با شرکت در پروتورهای جهانی، کمپهای بینالمللی و همچنین حضور حریف تمرینی در تهران پیگیری میشود.
* در مورد هریک از این محورها توضیح دهید. مثلا اینکه حریف تمرینی بازیکنان از چه کشورهایی میآیند؟
- در این زمینه هم سرمربی تیم ملی باید نظر بدهند. البته برنامهها و نظرات سرمربی تیم ملی در کمیته فنی بررسی شده سپس بر اساس منابع مالی در مورد آنها تصمیمگیری میشود. اما در مورد حریف تمرینی نظر خود من روی بازیکنان اروپایی است. اگر پیشنهاد دیگری هم باشد بررسی میکنیم اما فکر میکنم تمرین با بازیکنان اروپایی برای بازیکنان ما بهتر باشد. ضمن اینکه برنامه ما در این زمینه برای هر دو بخش پسران و دختران است.
* برای کمپ تمرینی بیشتر چه کشورهایی مورد نظر است؟
- پیش از این با کشورهایی مانند اتریش و مجارستان در این زمینه کار کردهایم. برای کمپ تمرینی مذاکرات دوبارهای با مسئولان این دو کشور داشتهایم ضمن اینکه یکی دو کشور جدید اروپایی هم اضافه خواهند شد. از میان کشورهای آسیایی هم برای حضور در کمپ اصلی چین رایزنیهایی با مسئولان این کشور انجام شده است.
* برنامه مورد نظر برای حضور در پروتورهای جهانی چیست؟
- در این زمینه باید تقویم فدراسیون جهانی را هم لحاظ کنیم. نظر سرمربی، تصمیم کمیته فنی و منابع مالی هم دیگر فاکتورهای تاثیرگذار هستند مانند پروتور لهستان و آلمان که برنامه شرکت در آنها پیش از این ارائه شد و به تصویب کمیته فنی رسید. برای حضور در دیگر پروتورها هم باید بررسی همه جانبه صورت بگیرد. فکر میکنم سایر اعزامها برای شرکت در پروتورها در سال 2014 انجام شود.
* حضور در پروتورهای جهانی و کمپهای بینالمللی با چه بازیکنانی انجام میشود؟ ترکیب اصلی یا مجموعه اردونشینان؟
- برای هر اعزام با توجه به شرایط از دو سه بازیکن ترکیب اصلی تیم ملی به علاوه بازیکنان جوان و آیندهدار استفاده میکنیم یعنی ترکیبی از بازیکنان با تجربه و جوان.
* آیا برنامه پیشنهادی فدراسیون مبنی بر اعزام شخصی بازیکنان، برای اعزام آنها به پروتورهای جهانی و کمپهای بینالمللی مورد نظر اجرا میشود؟
- هزینه بازیکنانی که با نظر سرمربی و فدراسیون اعزام شوند را خودمان میپردازیم اما اگر در این بین بازیکنی تمایل داشته باشد تیم اعزامی را همراهی کند، باید متقبل پرداخت هزینههایش شود در این صورت و البته اگر کمیته فنی هم تصویب کرد، او را هم اعزام میکنیم.
* در مورد حضور در پروتور لهستان و آلمان و با وجود تغییری که در راس تیم ملی داشتیم، ترکیب بازیکنان اعزامی هیچ تغییری نکرد. چرا؟ سرمربی جدید تیم ملی در این مورد نظری نداشتند یا اینکه نظرات وی اعمال نشد؟
- درمورد پروتورهای لهستان و آلمان موضوع این بود که وقتی جعفریپور به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد، زمان ثبتنام بازیکنان تمام شده بود و عملا امکان تغییر و جابهجایی در تیم اعزامی وجود نداشت. وگرنه نظرات سرمربی مهم بود.
* نوشاد عالمیان یک هفته پیش در مسابقات جهانی شرکت کرد اما خیلی زود به کارش در این رقابتها پایان داد. عملکرد نوشاد را در این رقابتها چطور دید؟
- این برای اولینبار بود که بازیکنی از ایران به حضور در این مسابقات دعوت میشد و بنابراین نباید نتایج به دست آمده را ملاک خیلی دقیقی برای ارزیابی قرار داد. گذشته از این نوشاد عالمیان برای پیشرفت بیشتر و اینکه درجا نزد باید به یکی از لیگهای اروپایی بپیوندد و به چه بهتر در کشور آلمان توپ بزند که قویترین لیگ را در اروپا دارد.
* چرا تا الان و با وجود پینشهادات مطرح شده چنین اتفاقی نیفتاده است؟
- نوشاد از سال 2011 به بعد باید کارش را در لیگهای اروپایی ادامه میداد. این نظر فدراسیون بود که به خود این بازیکن هم اعلام کردیم اما ظاهرا نوشاد علاقه زیادی به لژیونر شدن ندارد پون در این مدت پیشنهادات خوبی داشت اما به هیچ یک پاسخ نداد. در هر صورت ادامه کار در لیگ ایران هیچ تاثیری در افزایش سطح فنی و رنکینگ نوشاد ندارد. این بازیکن و حتی برادرش نیما برای جهش بیشتر باید در لیگهای اروپایی بازی کنند که با حریفان مطرح و دارای رنکینگ زیر 100 روبرو شوند. البته تاکید میکنم که مربیان ایرانی خوب هستند اما تجربه نشان میدهد نوشاد برای اینکه از شرایط فعلی بهتر شود باید لژیونر شود.
* حرف از مربی شد. گفته شده که مربی ایرانی مقیم بلژیک که اتفاقا پناهنده این کشور هم است، به عنوان مربی عالمیان را در مسابقات جهانی همراهی میکرد؟
- حضور آقای تمیمزاده به عنوان مربی در کنار نوشاد را تائید میکنم. این کار با هماهنگی خود فدراسیون انجام شد. اما در مورد اینکه او یک پناهنده است هیچ چیز نمیدانم. در این مورد از آقایانی که این حرف را زدهاند، بپرسید. من هیچ اطلاعی ندارم.
* در مورد سرمربی جدید تیم ملی بگوئید. ظاهرا حکم سرمربیگری احمد جعفریپور بدون قید زمان صادر شده است. با این اوصاف وی تا چه زمان هدایت تیم ملی را بر عهده خواهد داشت؟
- فعلا که ایشان سرمربی تیم ملی است. این هم که حکم صادر شده زمان ندارد میتواند به این معنا باشد که احمد جعفریپور تا بی نهایت سرمربی تیم ملی خواهد بود!
* نتایج دو پروتور لهستان و آلمان در ادامه همکاری با جعفریپور تاثیری دارد؟
- به هیچ وجه؛ زمانیکه جعفریپور به عنوان سرمربی انتخاب شدند، ترکیب بازیکنان اعزامی انتخاب و معرفی شده بود. این مسابقات به منزله بخشی از آمادهسازی ملیپوشان است و اینکه نقاظ ضعف و قوت بازیکنان بهتر و بیشتر شناخته شود.
* داشتن اختیار تام یکی از شروط جعفریپور برای بر عهده گرفتن سرمربیگری تیم ملی بود اما تا الان تصمیماتی اتخاذ شده که تا حدی مغایر با نظرات وی است. در کل اینکه آیا سرمربی جدید تیم ملی اجازه اختیار تام را خواهد داشت؟
- فکر میکنم بهترین فرد برای پاسخگویی به این پرسش خود احمد جعفریپور باشد. به هر حال این شرط او بوده؛ آیا اگر غیر از این اتفاق میافتاد حاضر به ادامه همکاری میشد؟ در این مورد من حرفی نمیزنم. از خود جعفریپور بپرسید.
* ممکن است فدراسیون در مقطعی اقدام به همکاری دوباره با مربیان خارجی کند؟
- مربیان ایرانی همیشه عالی کار کردهاند اما فدراسیون همواره در مقاطع زمانی مختلف از مشاوره مربیان خارجی بهره میبرد.
* مثلا الان از کدام مربیان خارجی مشاوره می گیرید؟
- همین را بدانید یکی دو مربی خارجی هستند که فدراسیون به نوعی همکاری دارد و از آنها مشاوره میگیرد. اسمی از آنها نمیبرم.
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