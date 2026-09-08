حضور رئیس مجلس در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه ۱۶ شهریورماه با حضور در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام در شهرری، ضمن زیارت این مضجع شریف و اقامه نماز، با تعدادی از زائران دیدار و گفت‌وگو کرد.



وی همچنین با حضور بر سر مزار سرلشکر شهید حسین سلامی، شهید حسین امیرعبداللهیان، شهید دکتر علیرضا بیات، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی و سایر شهدای گرانقدر آرمیده در این آستان مقدس، با قرائت فاتحه به مقام رفیع این شهیدان والامقام ادای احترام کرد.