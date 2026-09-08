معوقات کارگران فضای سبز شهرداری ایلام به زودی پرداخت می شود

علی محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه معوقات کارگران فضای سبز به دلیل عدم عقد قرارداد با شرکت پیمانکار به وجود آمده بود، اظهار داشت: این مشکل در هفته گذشته بررسی و پیگیری شده و روند پرداخت مطالبات این کارگران در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه شهرداری ایلام اقدامات خوبی در حوزه نورپردازی و روشنایی معابر انجام داده، تصریح کرد: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی و زیباسازی سطح شهر صورت گرفته و در ماههای آینده نیز با قوت ادامه خواهد داشت.
سرپرست شهرداری ایلام در ادامه با اشاره به اینکه بهینهسازی و انتقال سیستم روشنایی سطح شهر نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: این اقدامات با هدف کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت روشنایی معابر انجام میشود؛ بی درنگ با تکمیل این پروژهها، شاهد بهبود چشمگیر در زیرساختهای شهری و افزایش رضایت شهروندان خواهیم بود.
نوری با تأکید بر اینکه شهرداری با تمام توان در تلاش است تا خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه دهد، خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد پیمانکاران و حل مشکلات کارگران، از اولویتهای اصلی مجموعه شهرداری است و در این زمینه با جدیت پیگیریهای لازم انجام میشود.
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