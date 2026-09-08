  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۳

درخشش بانو سیستان و بلوچستان در مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی کشور

درخشش بانو سیستان و بلوچستان در مسابقات مچ‌اندازی قهرمانی کشور

زاهدان- بانوی سیستان و بلوچستان در مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور موفق به کسب دو مدال طلا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره مسابقات مچ‌اندازی بانوان قهرمانی باشگاههای کشور انتخابی تیم ملی جام اتحاد و همدلی ایرانیان ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان تهران برگزار شد، که بهاره بدیعی بانوی شایسته و قهرمان سیستان و بلوچستان توانست با اقتدار در هر دو دست مچ اندازی فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش بگذارد و در هر دو بخش راست‌دست و چپ‌دست رده سنی امیدها در وزن ۸۰ کیلوگرم ۲ مدال طلای ارزشمند برای استان به ارمغان آورد.

گفتنی است: کسب چندین مدال قهرمانی آسیا از افتخاراتی است که بهاره بدیعی بانوی قهرمان و مچ انداز استان در کارنامه ورزشی خود دارد.

کد مطلب 6940744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها