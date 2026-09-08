به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره مسابقات مچ‌اندازی بانوان قهرمانی باشگاههای کشور انتخابی تیم ملی جام اتحاد و همدلی ایرانیان ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان تهران برگزار شد، که بهاره بدیعی بانوی شایسته و قهرمان سیستان و بلوچستان توانست با اقتدار در هر دو دست مچ اندازی فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش بگذارد و در هر دو بخش راست‌دست و چپ‌دست رده سنی امیدها در وزن ۸۰ کیلوگرم ۲ مدال طلای ارزشمند برای استان به ارمغان آورد.

گفتنی است: کسب چندین مدال قهرمانی آسیا از افتخاراتی است که بهاره بدیعی بانوی قهرمان و مچ انداز استان در کارنامه ورزشی خود دارد.