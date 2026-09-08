فرماندار دشتی: اقدامات مرتبط با یادواره شهدا مستندسازی شود

به گزرش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سه شنبه در نشست کمیته یادواره‌ و مراسمات شهدای بخش شنبه و طسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار کرد: عملاً کار برای برگزاری یادواره‌ شهدا آغاز شده و در این زمینه شاهد اتفاقات و اقدامات خوبی در سطح شهرستان و بخش هستیم.

وی با تأکید بر اهمیت مستندسازی فعالیت‌های انجام شده در حوزه ایثار و شهادت افزود: تمامی اقدامات و برنامه‌های شهرستان و بخش باید به‌صورت منسجم و دقیق مستندسازی شود تا این فعالیت‌ها برای نسل‌های آینده نیز ماندگار باشد.

فرماندار دشتی ادامه داد: شهدا زنده هستند و نزد پروردگار خود از روزی الهی بهره‌مند می‌شوند و نیازی به ما ندارند و در حقیقت این ما هستیم که به شهدا و فرهنگ و راه آنان نیازمندیم.

مقاتلی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید به‌صورت تخصصی در حوزه شهدا وارد شوند و از ظرفیت‌های موجود برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بخصوص شهدای حوزه خود استفاده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش شنبه و طسوج گفت: ظرفیت‌های خوبی در این حوزه وجود دارد و باید مردم را نیز در اجرای برنامه‌های شهدایی مشارکت داد تا این برنامه‌ها با حضور و همراهی خود مردم برگزار شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: شهدا برکات زیادی برای کشور، شهرستان و مناطق مختلف داشته‌اند و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال این فرهنگ به نسل جوان از وظایف مهم مسئولان و مجموعه‌های فرهنگی است.