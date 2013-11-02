۱۱ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۵۲

هفته پانزدهم لیگ برتر؛

ساعت دیدار پرسپولیس با صنعتی خوزستان تغییر کرد

سازمان لیگ برتر زمان دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و استقلال صنعتی خوزستان در هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به همزمانی مراسم افتتاحیه همایش بین المللی علم و فوتبال و دیدار دو تیم پرسپولیس تهران با استقلال خوزستان در ساعت 17:30 روز چهارشنبه 92/8/15، سازمان لیگ برتر از برگزاری این دیدار در ساعت 15:15 روز چهارشنبه 15 آبانماه خبر داد.
 

