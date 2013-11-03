همایش پدافند غیر عامل در مدارس حاجی آباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد اباذر سالاری فرمانده ناحیه سپاه شهرستان در این همایش ضمن گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی سخنانی درباره پدافند غیرعامل جهت آشنایی دانش آموزان بااین موضوع واهمیت آن درجامعه کنونی رابیان کردند.

سرگرد سالاری هدف از برگزاری این همایش را گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل و آگاهی دانش آموزان برای آمادگی در مواقع ضروری عنوان کرد و افزود: در ادامه این همایش برنامه های متنوعی از جمله روش های کار با خاموش کننده های دستی آتش و شیوه های صحیح حمل مصدوم به دانش آموزان آموزش داده شد.

وي همچنين تصريح كرد: نمونه بارز دفاع عامل ، جنگ تحميلي است كه درمدت 8سال با عنايات الهي و رشادتهاي دانش آموزان آن دوران و به همت جوانان غيّور ايران اسلامي به پيروزي رسيديم و آسايش امروز ما مديون خون شهداست .

این همایش با حضور 155 دانش آموز و یک تیم امداد و نجات اداره هلال احمر در دبیرستان راضی شهرستان حاجی آباد برگزار شد.

همایش دانش آموزان 13 ساله بسیجی و طرح رهروان شهید فهمیده برگزار شد



همایش دانش آموزان 13 ساله بسیجی و طرح رهروان شهید فهمیده صبح امروز 12 آبان ماه در مدرسه راهنمایی مصطفی خمینی برگزار شد.

سرگرد اباذر سالاری فرمانده سپاه حاجی آباد در گردهمایی بزرگ دانش‌آموزان بسیجی 13 ساله طرح رهروان شهید فهمیده اظهار داشت: شما دانش‌آموزان اگر در زندگیتان امثال فهمیده‌ها را الگو و سرمشق خود قرار دهید در دنیا و آخرت موفق خواهید بود.

سالاری در ادامه افزود: هدف شهید فهمیده این بود که به همه ما تفهیم کند که در مقابل حفاظت و حراست از دین و عقاید ما هیچ چیز ارزش ندارد حتی جانمان و برای حفظ ارزش‌های دینی باید از هرچه داریم بگذریم تا دین اسلام باقی بماند.

سالاری گفت: امروز نظام انقلاب اسلامی شهدا را دارد و رهروان شهدا و امثال شما جوانان را دارد که دشمن فکر حمله نظامی به کشور ما را نمی‌کند.

سرگرد سالاری تصریح کرد: طرح رهروان شهید فهمیده که از سال 84 به منظور اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت ، احیاء تفکر بسیجی و تحقق ارتش بیست میلیونی اجرا می گردد و اجرای این طرح موجب آشتی بیشتر دانش آموزان 13 ساله با دیدگاههای شهید فهمیده و زنده نگه داشتن یاد این شهید می شود.

در ادامه مراسم حجت الاسلام قنبری مسئول حوزه نمایندگی سپاه حاجی آباد در خصوص رشادتهای شهید محمد حسین فهمیده و الگو برداری ، پیروی از خط این شهید ایراد سخنرانی کرد.

وی در ادامه افزود: امروز این شهید خود را به عنوان الگو و اسوه برای نوجوانان و جوانان معرفی کرده است چرا که با فداکاری و شجاعت در مقابل دشمن ایستاد و درس آزادگی و دلدادگی را به جهانیان آموخت.

و در پایان دانش آموزان با شعارهای کوبنده مراسم به پایان رسانیدند.