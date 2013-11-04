رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی مهمترین مطالبه مردم/ پست های دولتی امانت در دستان مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن شبستری شامگاه دوشنبه در جلسه تودیع و معارفه استاندار آذربایجان شرقی افزود: از جمله مهمترین انتظارات مردم رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی بوده و ضروریست که دولت هم مشکلات داخلی کشور را در اولویت قرار دهد.

وی همچنین یادآور شد: در فرهنگ اسلامی پست ها و مقام ها تنها یک امانت بوده و این بار سنگین مسئولیت را مسئولان باید به درستی از آن امانت داری کنند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه شایسته سالاری در اسلام بر آن بسیار تاکید شده، گفت: دولت جدید هم باید در مدیریت تعهد، تخصص و پاک دستی را در اولویت نخست خود قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی چهار عامل مهم نادیده گرفتن اصول، حاشیه رفتن، مقدم کردن افراد فرومایه و نادیده گرفتن شخصیت های فاضل و شایسته را باعث فروپاشی دولت ها عنوان کردو افزود: در جمهوری اسلامی تمامی مسئولیت ها باید بر اساس آموزه های دینی در نظر قرار گیرد.

آیت الله شبستری در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله بی حجابی در جامعه اشاره کرد و گفت: مسئولان برای حل مسئله بی حجابی که روز به روز در جامعه افزایش می یابد، باید از دانشگاهها، مدارس و ادارات شروع کنند و رفع بی حجابی در این مجامع را در اولویت قرار دهند تا مشکل بی حجابی در جامعه رفع شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در این جلسه از علیرضا بیگی استاندار پیشین به خاطر خدمات و تلاش هایش تشکر و قدردانی کرد و گفت: عملکرد استاندار پیشین در دیدارهای مردمی، مدیریت زلزله ارسباران و توسعه سرمایه گذاری های خارجی نقطه عطف خدمات وی به شمار می رود که جای تشکر و قدردانی دارد.

آیت الله شبستری همچنین از جبارزاده استاندار جدید آذربایجان شرقی خواست تا از نیروهای معتدل در بخش های مختلف استفاده کند چرا که افراد افراطی و تندرو در استان مایه تفرقه می شوند و این درحالیست که این روزها بیشترین نیاز کشور و استان تعادل، تعمل، همدلی و همکاری است.



