هادی ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ثبت نام برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو ضمن بیان مطلب فوق گفت: سالهاست که در تکواندو فعالیت دارم و احساس کردم اکنون میتوانم به جامعهای که خود را عضو کوچکی از آن میدانم، در قسمتی دیگر کمک کنم، به همین دلیل برای حضور در انتخابات رياست فدراسیون ثبت نام کردم.
وی ادامه داد: درخواستهای زیادی از اهالی تکواندو برای حضورم در این انتخابات صورت گرفت و به همین دلیل چون خود را مدیون تکواندو و اهالی آن میدانم، برای کمک به رشد و گسترش هر چه بهتر این رشته ثبت نام کردم و تا آخر نیز حضور خواهم داشت.
این قهرمان ارزنده تکواندو در خصوص اینکه حضورش در انتخابات به منزله احساس نیاز به تغییر در این رشته المپیکی است يا خير، یادآور شد: حضورم در انتخابات به این منزله نیست که فدراسیون بد کار کرده است، سالهاست رياست فدراسیون برعهده آقای پولادگر است و در این مدت هم ایشان زحمات زیادی کشیده و تکواندو با مدیریت ایشان پیشرفتهای خوبی در سطح جهان و بین الملل داشته است. اما معتقدم در برخی موارد و زمینهها میتوان کار بیشتری انجام داد و باید تغییراتی ایجاد شود.
ساعی در پاسخ به این سئوال که احتمال تعامل با پولادگر وجود دارد يا خیر؟، خاطرنشان کرد: من به درخواست اهالی تکواندو برای انتخابات ثبتنام کردهام و اگر این چنین نبود به هیچ عنوان وارد نمیشدم و همانطور که گفتم تا آخر هستم مگر آنکه بازهم اهالی تکواندو نخواهند بمانم.
وی در مورد از دست دادن کرسی بینالمللی ایران در مکزیک هم اظهار کرد: اکنون تکواندو ایران هیچ کرسی بینالمللی در فدراسیون جهانی ندارد و باید تلاش کنیم به عنوان یکی از قدرتهای برتر دنیا جایگاه خاصی در مجامع بینالمللی داشته باشیم. نگاه من کسب کرسیهای بینالمللی چه در کمیته بینالمللی المپیک و چه در فدراسیون جهانی است که قطعا این مهم دور از دسترس نخواهد بود.
بهترین ورزشکار المپیکی ایران در مورد حضور در شورای شهر تاثیری در عملکردش در فدراسیون تکواندو نمیگذارد، گفت: فکر نمیکنم منافاتی داشته باشد. الان حسین رضازاده هم عضو شوراست و در فدراسیون وزنهبرداری مشغول فعالیت است.
