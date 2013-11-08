۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

"پرنده" در انتظار بودجه است/ هنرمندان اروپا و همکاری با سهراب سپهری

فیلم سینمایی "پرنده" با محوریت زندگی و آثار سهراب سپهری به کارگردانی جلال فاطمی در انتظار تامین بودجه است.

جلال فاطمی کارگردان فیلم "پرنده" با بیان اینکه این فیلم سینمایی همچنان در مرحله پیش‌تولید است، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نوع داستان و سنگینی حجم کار هنور بودجه مناسب برای ساخت این فیلم سینمایی تامین نشده است.

وی توضیح داد: در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگر و دیگر عوامل فنی و هنری فیلم هستیم و کار انتخاب لوکیشن‌ها همچنان ادامه دارد. به زودی وارد فاز جدیدی از مرحله پیش‌تولید می‌شویم.

طبق گفته کارگردان فیلم سینمایی "پرنده" برخی از هنرمندان اروپایی و همچنین مجرب‌ترین افراد سینمای ایران به عنوان عوامل این پروژه سینمایی هستند.

فاطمی با اشاره به اینکه سهراب سپهری هنرمند بی‌بدیل کشورمان است، بیان کرد: برای ساخت فیلمی درباره سهراب سپهری شاعر و نقاش باید با تیمی حساس، خلاق و با وسواس کار کرد.

خواهرزاده سهراب سپهری در پایان سخنان خود یادآور شد: هنوز تصمیم نهایی برای حضور در  سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را نگرفته‌ایم. ترجیح می‌دهیم این فیلم سینمایی را در بهترین شرایط جلوی دوربین ببریم.

