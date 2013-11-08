"پرنده" در انتظار بودجه است/ هنرمندان اروپا و همکاری با سهراب سپهری

جلال فاطمی کارگردان فیلم "پرنده" با بیان اینکه این فیلم سینمایی همچنان در مرحله پیشتولید است، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نوع داستان و سنگینی حجم کار هنور بودجه مناسب برای ساخت این فیلم سینمایی تامین نشده است.
وی توضیح داد: در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگر و دیگر عوامل فنی و هنری فیلم هستیم و کار انتخاب لوکیشنها همچنان ادامه دارد. به زودی وارد فاز جدیدی از مرحله پیشتولید میشویم.
طبق گفته کارگردان فیلم سینمایی "پرنده" برخی از هنرمندان اروپایی و همچنین مجربترین افراد سینمای ایران به عنوان عوامل این پروژه سینمایی هستند.
فاطمی با اشاره به اینکه سهراب سپهری هنرمند بیبدیل کشورمان است، بیان کرد: برای ساخت فیلمی درباره سهراب سپهری شاعر و نقاش باید با تیمی حساس، خلاق و با وسواس کار کرد.
خواهرزاده سهراب سپهری در پایان سخنان خود یادآور شد: هنوز تصمیم نهایی برای حضور در سی و دومین جشنواره بینالمللی فیلم فجر را نگرفتهایم. ترجیح میدهیم این فیلم سینمایی را در بهترین شرایط جلوی دوربین ببریم.
