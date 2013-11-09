بهرام عظیمی کارگردان فیلم کوتاه 10 دقیقه‌ای "یتیم" در توضیح روند ساخت این فیلم مستند به خبرنگار مهر گفت: فیلم کوتاه انیمیشن "یتیم" یک کار کوتاه جشنواره‌ای است که موسسه مهر امام هادی (ع) در قم سفارش ساخت آن را داده است. این انیمیشن کوتاه اولین کاری است که 500 خیر به عنوان سرمایه‌گذار حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید آن شدند به همین دلیل سعی کردیم که با هدف کمک به ایتام این انیمیشن را بسازیم.

وی در ادامه افزود: یکی از ویژگی‌های این سفارش این است که برای اولین بار یک موسسه خیریه در جهت فرهنگسازی در زمینه برخورد مناسب با ایتام تصمیم به تولید محصولی تصویری کرده است. موسسه‌های مشابه از هنر تصویر برای بیان اهداف و مقاصد خود استفاده نمی‌کنند و حال که موسسه مهر امام هادی (ع) چنین ضرورتی را درک کرده و بدان توجه نشان داده ما نیز بر خود واجب می‌دانیم که اثری درخور و شایسته عرضه کنیم.

عظیمی درباره نگاه به ایتام در این فیلم 10 دقیقه‌ای گفت: در تصور عام به ایتام بیشتر با یک نگاه ترحم‌آمیز روبه‌رو می‌شویم که در بیان تصویری هم اغلب این افراد را فقیر و انسان‌هایی ضعیف نشان می‌دهند. اما ما در فیلم "یتیم" از فضای تخیلی تاثیرگذار و جذاب برای نشان دادن مضمون مدنظرمان استفاده کرده‌ایم و در نهایت سعی داریم با نمایش این فیلم مردم نیکوکار هم در داخل و هم خارج از کشور برای رسیدگی به ایتام جذب کنیم.

کارگردان انیمیشن سینمایی "تهران 1500" با اشاره به اینکه از قابلیت‌های انیمیشن در ساخت این فیلم کوتاه استفاده شده است، بیان کرد: یکی از ویژگی‌های هنر انیمیشن این است که می‌توان از عنصر تخیل به درستی استفاده کرد. در واقع تاثیر انیمیشن از فیلمنامه بیشتر است و خوشبختانه در این فیلم کوتاه 10 دقیقه‌ای هنر انیمیشن توانسته مضمون و محتوا را به درستی نشان دهد؛ البته ناگفته نماند فیلمنامه ای که مهناز عادلی نوشته بسیاری از فاکتورهای هنر انیمیشن را دارد.

وی درباره داستان این فیلم کوتاه انیمیشن گفت: داستان انیمیشن "یتیم" درباره فرشته‌ای است که 110 بیلیون سال طول می‌کشد که کره‌های مختلف را طی کند و به زمین آید و پس از فرود در زمینه 7 روز فرصت دارد تا آرزوی سه نفر را برآورده کند و اصل داستان هنگام برآورده کردن آرزوی این سه نفر اتفاق می افتد.

این انیماتور درباره مراحل ساخت "یتیم" گفت: در حال حاضر در مرحله جان‌بخشی به کاراکترها و لی آت و نورپردازی قرار داریم. به این معنا که هر پلان به صورت مجزا لی آت و نورپردازی می‌شود و در ادامه کارگردان صحنه را می‌بیند و زمانی که پلان از جهت نور و موقعیت قرار گرفتن کاراکترها در صحنه مناسب است برای جان‌بخشی تحویل انیماتور می‌شود و خوشبختانه فیلم "یتیم" از جهت نور و صحنه مناسب است و به مرحله جان‌بخشی رسیده است.

عظیمی از لیلا شعبانی‌نژاد به عنوان کسی که به شخصیت‌های انیمیشن "یتیم" جان می‌بخشد نام برد و گفت: لیلا شعبانی‌نژاد از معدود انیماتورهای خانمی است که حس انیمیشن را به درستی درک می کند و پیش از این در "تهران 1500" و "ماسوله" با هم همکاری داشته ایم.

عظیمی در ادامه متذکر شد: یکی از مسائلی که در هنر انیمیشن مطرح است توجه به این نکته است که اغلب خانم های فعال در عرصه انیمیشن در حوزه انیمیشن دو بعدی موفق تر هستند و انیماتور های آقادر حوزه انیمیشن سه بعدی موفق تر و به همین دلیل 99 درصد انیماتورهای حرفه ای را آقایان تشکیل می دهند اما لیلا شعبان نژاد از معدود انیماتورهایی است که در حوزه انیمیشن سه بعدی هم موفق است و در "تهران 1500" هم از انیماتورهای اصلی بود.

کارگردان "تهران 1500" در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که هر یک از عوامل این فیلم کوتاه انیمیشن کمترین دستمزد را دریافت کردند، گفت: با توجه به این مطلب که انیمیشن "یتیم" یک کار خیریه بود با یک سوم دستمزد در ساخت این فیلم کوتاه 10 دقیقه ای مشارکت کردند و جزو معدود کارهایی بود که همکاران آن با توجه به بالا بودن هزینه های تولید یک فیلم انیمیشن باز هم به دستمزدها نگاه نکردند. در واقع یک گروه قسم خوردند بهترین کاری که می توانند انجام دهند.

عظیمی به پخش انیمیشن "یتیم" اشاره کرد و گفت: این فیلم کوتاه از جمله آثار انیمیشنی است که با ساختار یک فیلم جشنواره ای ساخته شده است و می تواند در جشنواره‌ای ملی و بین‌المللی حضور پیدا کند. ضمن اینکه به دلیل موضوع آن برای پخش در تلویزیون هم مناسب است.

وی درباره احتمال تغییر نام فیلم "یتیم" اینگونه توضیح داد: به دلیل بار معنایی منفی که فیلم انیمیشن "یتیم" دارد تصمیم داریم برای پخش، اسم این فیلم را تغییر دهیم.

این کارگردان که با ساخت انیمیشن‌های کوتاه "سیاساکتی" برای تلویزیون شناخته شد در پایان صحبت‌هایش با اشاره به ساختار انیمیشن "یتیم" گفت: این انیمیشن یک فیلم کم دیالوگ است و بیشتر داستان به صورت روایت تعریف می شود. پیش بینی ما این است که این انیمیشن را تا پایان سال به اتمام برسانیم. البته اگر می توانستیم این فیلم کوتاه را به جشنواره فیلم فجر برسانیم خیلی خوب بود اما به دلیل وسواس بسیاری که داریم به جشنواره فیلم فجر نمی رسد.