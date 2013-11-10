توسعه زیرساختها اولویت هیئت تیراندازی هرمزگان/ استقبال مردم از ورزشهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوبانی رئیس هیئت تیراندازی استان هرمزگان در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر هرمزگان سخن از ورزشی گفت که در دین اسلام بارها به آن تاکید شده است. رشته تیراندازی علیرغم جذابیت ها و تاثیرات روحی و روانی آن همچنان در بین مردم آنچنان که باید شناخته شده نیست.

تیراندازی در استان هرمزگان هنوز به جایگاه وقاعی خود نرسیده و آنگونه که باید از سوی مسئولان استان مورد حمایت قرار نگرفته است.

مهر: چه برنامه هایی برای آینده هیئت تیراندازی تدوین شده است؟

نوبانی: طی یک سال و چند ماهی که به سمت رئیس هیئت انتخاب شدم برنامه استراتژیک چهارساله در راستای توسعه ورزش تیراندازی تدوین و مصوب شد. قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزش تیراندازی دو استراتژیک مهمی است که امیدواریم طی چهارسال مدت زمان خدمت بتوانیم در استان انجام دهیم.

مهر: با توجه به اینکه ورزش تیراندازی برای مردم کمتر شناخته شده است، زیرساختها و وضعیت سالن های ورزشی این رشته در استان چگونه است؟

نوبانی: زیرساخت های رشته تیراندازی در استان هرمزگان بسیار ضعیف است. 12 سال گذشته دو سالن در مجموعه های ورزشی تختی و حجاب با حداقل ها و کمترین امکانات ساخته شده که فاقد استانداردهای ملی است. سالن ورزشی تختی در زیر راه پله سکوی تماشاگران استادیوم فوتبال ساخته شده.

سالن تختی با همت هیئت تیراندازی و اداره کل ورزش و جوانان استان طی ماههای اخیر نوسازی و بازسازی شد. سعی شد تا در این مدت وضعیت گذشته سالن را با کف پوش و دیوارپوش های جدید ترمیم و قابل استفاده کنیم.

سالن استاندارد تیراندازی باید سی خط باشد، زمینی از سوی مسکن و شهرسازی در شهرک پیامبر اعظم جهت احداث سالن تیراندازی اختصاص یافت که احداث آن تا ایجاد فنداسیون و اسکلت پیش رفته است و فعلا در حد یک سوله ناتمام است. مدیرکل راه و شهرسازی استان با قول مساعد برای اتمام این پروژه اعلام کرده بودجه ای کم حداقل برای پیش برد بخشی از پروژه تخصیص خواهد یافت.

مهر: سایر ارگان ها تا کنون اقدامی برای حمایت از این ورزش انجام داده اند؟

با همکاری نیروی هوایی بندرعباس سایت اهداف پروازی (تراپ) آماده افتتاح و بهره برداری است. همچنین از طریق مسکن و شهرسازی و اداره ورزش و جوانان پیگیر گسترش چهار رشته زیر مجموعه ورزش تراپ هستیم.

یکی از اهداف هیئت تیراندازی همگانی کردن رشته تیراندازی در استان و بردن این رشته به میان خانواده ها است، جلساتی با شهرداری در جهت گسترش این ورزش و برگزاری جشنواره ها و مسابقات تیراندازی خانواده در سطح شهر بندرعباس گرفته شده است. پارکهای ساحلی و زمین های ورزشی محلات مکان مناسبی برای حضور خانواده ها است.

رشته تیراندازی علیرغم اینکه سفارش شده دین اسلام و پیامبر است متاسفانه در استان هرمزگان و حتی کشور بسیار مظلوم واقع شده است، ورزش های وارداتی بیشتر از سوی مسئولان و حتی جوانان مورد استقبال قرار می گیرد در حالی که شنا، تیراندازی و اسب سواری جزو ورزش های دینی مسلمانان است.

تیراندازی بر خلاف نامش که برخی آن را رشته خشن و نظامی می دانند جزو رشته هایی است که حتی پزشکان برای آرامش اعصاب و افزایش تمرکز به بیماران تجویز و توصیه می کنند. در این رشته شما با تمرکز و بدور از هرگونه تنش های روزانه تنها به سیبل روبرو فکر می کنید. تقویت دید، افزایش تمرکز و خونسردی جزو فواید این رشته ورزشی است. نکته دیگر در این رشته شما حتی تا سن 50 الی 60 سالگی امید قهرمانی و حضور در المپیاد را دارید. شاید تنها رشته ورزشی است که دوران خاصی برای حضور در این رشته ندارد.

مهر: مشکلاتی که در این رشته ورزشی وجود دارد؟

نوبانی:نبود سالن استاندارد و تجهیزات از جمله مهمترین مشکلات رشته تیراندازی در استان است. علیرغم اینکه پیگیر احداث سالن استاندارد برای تیراندازی هستیم ولی همچنان نبود اعتبارات گریبانگیر پروژه ها است.

دیگر نباید بدنبال بودجه ها و اعتبارات دولتی بود. استاده از ظرفیت سرمایه گذاران برای احداث سالن های ورزشی و خرید تجهیزات در اولویت قرار گرفته است. اینکه همیشه بدنبال جذب اعتبارات دولتی باشیم اشتباه بزرگی است.

سرمایه گذاران رغبت چندانی برای فعالیت در رشته های ورزشی به غیر از فوتبال ندارند. شهرت، درآمدزایی و محبوبیت را در فوتبال می دانند در حالی که اگر بتوانیم ورزش تیراندازی را به خوبی معرفی کنیم خواهید دید این رشته هم مانند ورزشهای وارداتی درآمد زا و مهیج است. تشویق خانواده ها برای حضور در این ورزش از جمله برنامه های آینده این هیئت است.

نوسانات بازار ارز و تحریم ها بیشترین ضربه را به رشته تیراندازی زد. سلاح های ورزشکاران که قبلا با سه تا چهار میلیون تومان خریداری می شد با نوسانات بازار ارز و عدم ثبات در بازار به 13 الی 14 میلیون تومان رسیده است. حتی تحریم ها واردات سلاح را هم با مشکل روبرو کرد. واردات سلاح به عنوان کالای لوکس ممنوع شد و بسیاری از ورزشکاران این رشته با مشکل روبرو شدند. برای تهیه سلاح جهت تمرین و شرکت قهرمانان در مسابقات کشوری به در بسته خوردیم.

مهر: تا کنون اقدامی برای خرید سلاح و گرفتن امتیازات و تسهیلاتی از سوی دولت شده است؟

با همکاری بانک مسکن و بانک اقتصاد مهر تسهیلات خرید سلاح به قهرمانان رشته تیراندازی اعطا شد تا ورزشکاران با داشتن سلاح اختصاصی در مسابقات شرکت کنند.

مهر: وضعیت آموزش و تربیت مربیان رشته تیراندازی در استان چگونه است؟

مربیان و پیشکسوتان خوبی در استان داریم، افزایش سطح علمی مربیان و گرفتن گواهینامه ها و مدارک درجه یک و بین المللی از اهداف هیئت تیراندازی است. آموزش و تربیت مربیان جزو برنامه های بلند مدت این هیئت است. با دعوت از مربی تیم ملی سعی شده است با برگزاری کلاس های مختلف در سطوح درجه یک و بین المللی سطح فنی و علمی مربیان و داوران استانی را افزایش دهیم.

نبود اسپانسر دیگر مشکل پیش روی ورزش تیراندازی است هزینه های شرکت در مسابقات قهرمانی کشور باید از طریق اسپانسر تامین شود. بودجه و اعتبار مالی هیئت تیراندازی در حد اعزام تیم در طول سال نیست.

برای استعدادیابی در سطوح مختلف سنی چه اقداماتی انجام شده است؟

تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش استان هرمزگان جهت استعدادیابی در مدارس دولتی و غیردولتی امضا شده و امیدوارم با حمایت های صورت گرفته از سوی مسئولان بتوانیم آینده درخشانی را برای این رشته ورزشی رقم بزنیم.

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گفتگو از رضا زرگر