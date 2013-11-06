به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس رده بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز که امروز چهارشنبه منتشر شد و در بخش مردان، نوشاد عالمیان با دو پله سقوط در رده 55 قرار گرفت.

محمدرضا اخلاق‌پسند با یک پله صعود در رده 311 ایستاد. مهران احدی که پیش از این جایگاه 334 را در اختیار داشت با دو پله صعود به رده 332 رسید. نیما عالمیان هم با همین تعداد صعود صاحب جایگاه 270 شده است.

در این میان افشین نوروزی و میدیا لطف الله نسبی به ترتیب با یک و دو پله صعود در رده‌های 306 و 449 قرار گرفته‌اند اما این دو بازیکن همچنان ستاره‌دار هستند. واحد مالمیری هم که از رده 467 به 449 صعود کرده وضعیتی مشابه این دو بازیکن دارد.

در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی تنیس روی میز و در بخش بانوان، مریم صامت تنها بازیکن ایرانی است که صعود داشت. این بازیکن که پیش از این در رده 638 قرار داشت با چهار پله صعود به رده 634 رسید. در این بین ندا شهسواری بدون هیچ تغییری در رده 469 باقی ماند اما دو بازیکن دیگر کشورمان یعنی محجوبه عمرانی و پریسا صامت با سقوط مواجه شدند.

بر این اساس محجوبه عمرانی با سه پله سقوط در دره 542 ایستاد و پریسا صمدی هم از جایگاه 682 به 683 سقوط کرد. این بازیکن مانند نوروزی، لطف الله نسبی و مالمیری ستاره دار است.