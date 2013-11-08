نمایندگان ایران در مسابقات دوبل حذف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،در چارچوب مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لهستان و در بخش دوبل این رقابت‌ها، تیم دو نفره سروش امیری‌نیا و حمیدرضا طاهرخانی در مصاف با تیم دوبل "فان ژندونگ" و "ژائویو" از چین با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

نوشاد و نیما عالمیان ترکیب دیگر تیم دو نفره ایران را در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لهستان تشکیل می‌دادند. این ترکیب در نخستین دیدار مقابل "هیراتو" و "تاکویا" ژاپنی 3 بر یک پیروز شد و به جدول 32 نفره صعود کرد اما در این جدول دیدار با تیم "گوراک" و "وانگ" از کشور میزبان 3 بر صفر شکست خورد از حذف شد.