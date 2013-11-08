۱۷ آبان ۱۳۹۲، ۸:۲۲

پروتور تنیس روی میز لهستان؛

نمایندگان ایران در مسابقات دوبل حذف شدند

تیم های دو نفره ایران در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لهستان با شکست برابر حریفان خود از دو رقابت‌ها کنار رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،در چارچوب مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لهستان و در بخش دوبل این رقابت‌ها، تیم دو نفره سروش امیری‌نیا و حمیدرضا طاهرخانی در مصاف با تیم دوبل "فان ژندونگ" و "ژائویو" از چین با نتیجه 3 بر صفر شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

نوشاد و نیما عالمیان ترکیب دیگر تیم دو نفره ایران را در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لهستان تشکیل می‌دادند. این ترکیب در نخستین دیدار مقابل "هیراتو" و "تاکویا" ژاپنی 3 بر یک پیروز شد و به جدول 32 نفره صعود کرد اما در این جدول دیدار با تیم "گوراک" و "وانگ" از کشور میزبان 3 بر صفر شکست خورد از حذف شد.

 

 

 

