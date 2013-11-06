به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لهستان امروز چهارشنبه آغاز شد. در مرحله مقدماتی این مسابقات و در رده سنی زیر 21 سال، سروش امیری‎نیا که رنکینگ 1036 را در اختیار دارد در مصاف با "چیا هونگ" از چین‌تایپه متحمل شکست 3 بر صفر شد. حریف تایوانی امیری‌نیا صاحب رنکینگ 408 است.

این بازیکن در رده سنی بزرگسالان نیز مقابل "آنتونین گاوالاس" که رنکینگ 252 را در اختیار دارد با نتیجه 4 بر صفر شکست خورد.

نیما عالمیان دیگر نماینده تنیس روی میز ایران در مسابقات پروتور جهانی لهستان که با رنکینگ 270 در این مسابقات شرکت است امروز برای برگزاری نخستین دیدار خود مقابل "سیمون پفیفر" اتریشی قرار گرفت و به برتری 4 بر 3 دست یافت. عالمیان در حالی صاحب این پیروزی شد که حریف وی رده 690 را در اختیار دارد. دیدار عالمیان و بازیکن اتریشی از گروه 27 مسابقات انجام شد.

در دیگر دیدار مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لهستان، حمیدرضا طاهرخانی مقابل "شین ژائوشو" از سنگاپور با نتیجه 4 بر 2 شکست خورد . این دیدار در حالی برگزار شد که طاهرخانی در رده 636 جهان قرار دارد اما حریف او صاحب رنکینگ 269 است.