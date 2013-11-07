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۱۶ آبان ۱۳۹۲، ۱۲:۰۲

ربيعي در گفتگو با مهر:

تيم كونگ‌فو همدان به مسابقات قهرماني كشور اعزام می‌شود

تيم كونگ‌فو همدان به مسابقات قهرماني كشور اعزام می‌شود

همدان – خبرگزاري مهر: دبير هيئت كونگ فو استان همدان گفت: تيم كونگ فو بانوان همدان به مسابقات قهرماني كشور اعزام مي شود.

هادي ربيعي در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه تيم كونگ فو بانوان همدان به مسابقات قهرماني كشور اعزام شد، اظهار داشت: مسابقات قهرماني كشور به ميزباني دزفول برگزار مي شود.

دبير هيئت كونگ فو استان همدان با بيان اينكه مسابقات قهرماني كشور كونگ فو بانوان از روز جمعه، 17 آبان ماه به مدت دو روز در دزفول برگزار مي‌شود، افزود: اين دوره از مسابقات قهرماني كشور كونگ فو در چهار رده سني نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: 23 بانوي كونگ فر كار از استان همدان در رده هاي مختلف سني به اين مسابقات اعزام شده اند.

دبير هيئت كونگ فو استان همدان عنوان داشت: 14 نفر از ورزشكاران همدان در رده سني نوجوانان و بزرگسالان و 9 نفر نيز در رده سني نونهالان به مسابقات قهرماني كشور كونگ فو اعزام شده اند.

وي با بيان اينكه زينب قاسمي مربي رده سني بزرگسالان، نوجوانان و نونهالان است، ابراز داشت: سرپرستي تيم كونگ فو همدان را نيز هما فقيحي به عهده دارد.

کد مطلب 2171191

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