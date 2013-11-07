دفاع از ایران اسلامی ماموریت اصلی سپاه است/ تقویت فرهنگ ایثار و شهادت رمز پیروزی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی پيش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز رزمایش بیت المقدس سپاه است همدان، افزود: نخستین ماموریت سپاه مقابله با تهدیدات سخت است و به همین منظور نیز نیروهایی از جمله نیروی زمینی سپاه و نیروهای مردم پایه مشخص و آموزش دیده اند.

وی مقابله با تهدیدات نیمه سخت را ماموریت دوم سپاه برشمرد و اظهار کرد: زمانی که بین احزاب و گروه ها اختلافات شدیدی پیش آید و درگیری مسلحانه به وجود آید سپاه وارد عمل شده و با آن ها مقابله می کند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با بیان اینکه مقابله با تهدیدات نرم، راه اندازی ارتش ده‌ها میلیونی، عمق بخشی داخلی و راه‌اندازی هسته‌های مقاومت در سراسر جهان از دیگر ماموریت های سپاه است، گفت:گردان امام حسین(ع) با ماموریت دفاع از سرزمین کشور اسلامی آموزش‌های لازم را خواهد ديد.

سردار مظاهر مجیدی با اشاره به گردان های عاشورا که پایگاه محور هستند، افزود: این گردان ها با ماموریت امداد و نجات راه اندازی شده و آموزش های لازم را طی خواهند کرد.

وی هدف از راه اندازی گردان های بیت المقدس را پشتیبانی از گردان های امام علی(ع) و امام حسین(ع) برشمرد و تاکید کرد: ماموریت امنیتی در کل سپاه بر عهده گردان امام علی(ع) است که در راستای مقابله با مسائل شهری آموزش می بینند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با اشاره به 8 سال جنگ تحمیلی و عدم آمادگی نیروهای نظامی در آغاز جنگ، اظهار داشت: سپاه در دفاع مقدس به اندازه كافي استحکام و انسجام لازم را نداشت و با دست خالی در برابر دشمن تا دندان مسلح مقاومت کرد.

سردار مجیدی با اشاره به اين حديث امام صادق (ع) که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود، ادامه داد: اگر در ابتدای جنگ سپاه منسجم بود هیچ گاه دشمن تا این حد وارد کشور نمی شد.

تقویت فرهنگ ایثار و شهادت شرط پیروزی کشور در امور بین المللی و داخلی است

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان با بيان اينكه نیروهای نظامی باید طوری سازماندهی شوند که دشمن هیچگاه فکر تعرض به کشور را نکند، افزود: با استفاده از تجربه تلخ جنگ تحمیلی هم اكنون در سراسر کشور گردان های امام حسین(ع) و بیت المقدس برای دفاع سازماندهی شده اند.

سردار مظاهر مجیدی با اشاره به فعالیت 18 گردان بیت المقدس و 10 گردان امام حسین(ع) در سراسر استان همدان، بيان کرد: نیروهای نظامی استان و کشور در اوج آمادگی هستند.

وی با اشاره به تجمع 13 آبان مردم در سراسر کشور، این حرکت را بسیار تاثیرگذار خواند و گفت: غربی ها تصور می کردند ملت ایران بر اثر تحریم ها عقب نشینی كنند اما مردم با قدرت و قوت پشتیبان نظام بوده و هستند.

جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان تاکید کرد: تاثیر 13 آبان و شعار "مرگ بر آمریکا" در جهان انکار ناپذیر است و در دور بعدی مذاکرات نیز موثر خواهد بود.

سردار مظاهر مجيدي با بيان اينكه شرط پیروزی در امور دیپلماسی، اقتصادی و موفقیت در جهان تقویت فرهنگ ایثار و شهادت است خطاب به نیروهای نظامی، عنوان كرد: دشمن تمام حرکات و رزمایش ها را با دقت رصد می کند به همین دلیل شما نباید کار خود را بی ارزش بدانید.

وي افزود: بیش از هزار و 400 گردان بیت المقدس در سراسر کشور فعال است و آمادگی کامل برای اجرای هر گونه ماموریتی را دارند.

رزمایش بیت المقدس شامل دو بخش تربیتی و رزمی، از امروز پنج شنبه آغاز و به مدت 48 ساعت در همدان و سایر شهرستان های استان در حال برگزاری است، شهرستان همدان نیز با چهار گردان در این رزمایش شرکت کرده است.